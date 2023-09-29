梨木樹天主教小學爆上呼吸道感染個案　20名學生現病徵　毋須入院

衞生署衞生防護中心今日（29日）指，正調查梨木樹天主教小學爆發的上呼吸道感染個案，個案涉及11男9女學生，年齡介乎8至11歲，他們自上周五（22日）起先後出現病徵，當中12人向私家醫生求診，全部無須入院，所有病人情況穩定。



梨木樹天主教小學爆發上呼吸道感染個案，涉及11男九女學生。（梨木樹天主教小學Facebook）

梨木樹天主教小學正接受衞生防護中心醫學監察

衞生防護中心指，就梨木樹天主教小學爆發的上呼吸道感染個案，已向該校提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他學生適當分隔等，而該校正接受醫學監察。

20名學生年齡介乎8至11歲 上周五起先後出現病徵

今次個案，衞生防護中心指，涉及11男9女學生，年齡介乎8至11歲，他們自上周五起先後出現病徵，當中12人已求診，均無須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心防感染流感及其他呼吸道疾病建議



．接種季節性流感疫苗，保障個人健康；

．病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵、即使症狀輕微的人士佩戴外科口罩十分重要；

．高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

．避免觸摸眼睛、口和鼻；

．雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

．當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

．保持室內空氣流通；

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

．保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。