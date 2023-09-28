母親的抉擇幼兒之家、迦密愛禮信中學爆發上呼吸道感染　涉46人

衞生署衞生防護中心今日（28日）表示，母親的抉擇幼兒之家、迦密愛禮信中學爆發的上呼吸道感染。前者涉及25名兒童、及2名職員，他們自9月22日先後出現病徵，有15人已求診， 其中三人須入院，當中一人經治療後已出院；後者則涉及19名學生，他們自9月25日起先後出現病徵，全部人已求診，均無須入院。



此外，九龍塘學校（小學部）爆發甲型流感， 涉27名學童，自9月13日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等病徵。22人已經求醫，當中兩人需入院接受治療。



上述中心或學校正接受醫學監察，衞生防護中心亦已向上述中心或學校提供適當的感染控制建議。



衞生署衞生防護中心今日（28日）表示，母親的抉擇幼兒之家、迦密愛禮信中學爆發的上呼吸道感染；九龍塘學校（小學部）爆發甲型流感。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心指， 正調查母親的抉擇幼兒之家、及迦密愛禮信中學的上呼吸道感染個案，以及九龍塘學校（小學部）爆發的甲型流感個案。

中西區的母親的抉擇幼兒之家爆發的上呼吸道感染， 涉及25名兒童，包括17男8女，年齡介乎四至35個月，以及兩名職員。他們自9月22日起先後出現病徵。15人已求診，其中三人須入院，當中一人經治療後已出院。經化驗後，三人確診帶有腸病毒／鼻病毒。全部病人情況穩定。

迦密愛禮信中學的個案，則涉及19名學生，包括8男11女，年齡介乎13至15歲，以及一名職員。他們自9月25日起先後出現病徵。全部人已求診，均無須入院。全部病人情況穩定。

九龍塘學校（小學部）爆發甲型流感，涉及27名學童。（小學概覽）

九龍塘學校（小學部）27名學童受感染

九龍塘學校（小學部）則爆發甲型流感，涉及27名學童，包括14男13女，年齡介乎6至8歲。他們自9月13日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等病徵。22人已經求醫，當中兩人需入院接受治療。全部病人情況穩定。其中一名受影響學童的呼吸道樣本對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。

衞生防護中心指，已向三所院舍提供適當的感染控制建議，包括進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他兒童及學生適當分隔等。上述幼兒中心、中學及小學分別正接受醫學監察。

衞生防護中心發言人表示， 為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課，並應盡早求醫。發言人也提醒兒童、長者和長期病患者，盡早接種流感疫苗，預防季節性流感。