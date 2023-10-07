JPEX｜許正宇稱事件反映不受規管平台風險大：顯示有效監管重要性

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，引起社會關注相關規管制度。財經事務及庫務局長許正宇今早（7日）上電台節目表示，當局過去已透過不同渠道，強調只有持牌機構才符合要求，證監會亦有向投資者發警示，JPEX事件可反映不受規管的平台風險大，牽連甚廣，亦顯示有效監管的重要性，



財經事務及庫務局長許正宇（梁鵬威攝）

財經事務及庫務局長許正宇今早接受電台節目訪問，被問到對於證監會在JPEX事件前未有公布申請牌照的虛擬資產交易平台名單，是否有「漏招」。許正宇表示，當局過去已透過不同渠道，強調只有持牌機構才符合要求，證監會亦有向投資者發警示，JPEX事件可反映不受規管的平台風險大，牽連甚廣，亦顯示有效監管的重要性，

許正宇指，現時針對無牌虛擬資產交易平台的宣傳有阻嚇性罰則，違規者最高可判囚7年及罰款500萬元。他補充，政府會從多方面著手，包括持續落實監管制度、提升資訊透明度及加強投資者教育，務求令投資市場負責任、穩健地發展。

提醒市民投資前應清楚了解產品的本質

許正宇續指，現時政府對虛擬資產平台的監管體現了對投資者的保護，監管制度既體現平台與金融機構的相似度，亦考慮了線上進行的特性，要求有關平台注重網絡安全，對平台的負責人員及資產等有一定要求。他又提醒市民虛擬資產投資是新興市場，具一定投機性和波動性，市民投資之前應該清楚了解產品的本質和考慮自身的承受能力。

他提到，早前出訪中東卡塔爾及埃及，代表香港參加亞投行董事會年會，亦有與當地的財經官員會面，鼓勵他們多善用香港的債券市場，而香港的金融市場面向國際，有助他們向國際投資者推介，接觸更大的投資社群。