JPEX｜全民造星「酒粒仔」趙敬賢被捕　任職Coingaroo總經理

警方就JPEX詐騙案再拘捕6人，令累計被捕人數增至26人，最新被捕人士中包括兩名OTC店「賣幣袋鼠Coingaroo」的職員，消息指，兩人分別是營運總監（COO）區焯基Keith（29歲）及總經理趙敬賢Felix（23歲）。

趙敬賢Felix綽號「酒粒仔」，背景相當豐富，涉足範圍包括娛樂圈、健身界，以至最近大熱的加密貨幣圈，他於18歲及19歲時，曾參加ViuTV節目第一屆及第二屆《全民造星》，當時報稱職業時學生、健身教練，擅長功夫、舞蹈、rap，自我介紹時曾稱「大家好我係酒粒仔，希望我嘅正能量可以感染到你地每一個」，可惜最終落選。沒想到來到23歲，他加入幣圈，搖身一變成為「總經理」，曾接受訪問介紹加密貨幣投資。



「酒粒仔」趙敬賢的ig最新發文是在8月6日，當時他赤膊抱同狗狗影了一張合照，惟現時ig已變為私人。（互聯網）

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記者查看「酒粒仔」趙敬賢Felix的instagram，發現已轉為「私人帳戶」，他的追蹤者包括ViuTV多名曾參與全民造星的藝人明星，包括MIRROR十二子中的陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、呂爵安（Edan）、江𤒹生（Anson Kong），以及造星出道的MC張天賦、ERROR的何啟華（Deegor）等。

「酒粒仔」曾拍片介紹加密貨幣市場，亦曾以Coingaroo總經理身份接受訪問，形容「加密貨幣唔使完全買夠一粒比特幣，你可以買0.1粒，或者買0.001粒，非常適合唔同年齡層嘅投資者」，更聲稱學生亦適合投入加密貨幣市場。他亦曾使用個人銀行戶口供Coingaroo的客戶作轉帳之用。

Coingaroo營運總監區焯基（Keith）被捕。

至於另一名被捕的營運總監（COO）區焯基Keith，他曾指Coingaroo團隊由約30位年輕人組成，希望推動加密貨幣市場，又會舉辦講座等，他亦有份任講座講者。他過往曾受訪，稱Coingaroo會設會員制，讓兌換加密貨幣的客人能獲取不同福利，如購物優惠、獎品等，又會舉辦線下活動，不時與會員聚會，建立加密貨幣社群圈子。

不過，Coingaroo今次亦被捲入JPEX案件，兩名公司重要人物亦被捕。警方曾將JPEX形容為詐騙網絡，並指JPEX涉用虛假陳述，包括訛稱持牌或已發行VISA卡等，並利用場外找換店（OTC）及網紅製造氣氛，提供極為不合理的回報吸引投資者，但其公司所發行的JPC幣流通性極低。