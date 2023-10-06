JPEX｜許正宇稱對金融創新持兼容態度　NFT買賣一般不受監管

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案發酵至今已有超過二千人報案，涉款金額逾15億元。事件揭露虛擬資產交易平台發牌過程中，存在監管漏洞。財經事務及庫務局局長許正宇及證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣今日（6日）出席一網上直播講座，再就事件解畫。



許正宇指，對於金融科技創新持開放及兼容態度。（梁鵬威攝）

許正宇：利用底層科技元素令金融市場發展

許正宇指，香港作為國際金融中心，對於金融科技創新持開放及兼容態度，而JPEX涉詐騙事件反映，有效監管相當重要。「虛擬資產底層科技元素，例如區塊鏈、分布式分類帳技術等技術層面嘅嘢，其實有成本效益。同一時間令金融體系喺運轉或流通，帶來更大更高質素。」

他又表示，相關層面亦進一步連繫到Web 3.0及元宇宙等發展。故一方面港府要管控相關風險，另一方面亦要利用底層科技元素，令到金融市場進一步發展。惟其強調，目前重要的是要有適當監管，「虛擬資產背後有極高匿名性，有唔少罪犯喺犯罪過程入面，借助虛擬資產進行洗錢又或者恐怖活動集資，所以我哋要發展同一時間都要有監管。」其亦透露，金管局今年初完成穩定幣文件總結，著手準備就穩定幣監管安排諮詢公眾。

像素風格的NFT藏品。（資料圖片）

NFT買賣一般不受監管

當被問及買賣是否同受監管，許正宇則指要視乎性質及內容，「依家NFT好多時以數碼性質存在，好似電子圖像、藝術品、音樂又抑者影片等，呢類收藏品交易平台係唔屬於證監規管範圍，從事有關交易無需攞牌，因為本身佢只係收藏品，唔屬於金融資產。一般情況下，如果呢類NFT平台好可能都唔受規管，如果大家要參與呢啲交易嘅時候，就要小心考慮返呢啲平台涉及嘅風險。」

他續指，虛擬資產交易平台即使在海外領有牌照，亦要小心投資風險。因海外各地監管制度鬆緊有所不同，而且當中涉及跨境交易性質，遇上問題時有機會難以進行申索，故籲投資者最好選擇持有本地牌照的平台進行交易。惟他亦提醒，虛擬資產高風險，唔一定適合部分零售投資者，發牌亦不代表鼓勵其進行投資，最重要是「Do your own research」（投資前要做好功課）。

證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣（左）（左朗星攝）

黃樂欣籲小心投資虛擬資產

而黃樂欣指，市面上有超過二萬種虛擬資產，每種規模及特性各有不同，不少交投亦不活躍，故要小心投資。日前證監會就虛擬資產交易平台的資訊，加強對外發布，列出目前持牌虛擬資產交易平台。同時亦公布4間虛擬資產交易平台申請者名單，以及有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單﹑結業的虛擬資產交易平台名單及被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單。