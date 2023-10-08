颱風小犬｜港府預告風後降雨量或達每日250毫米水平　可致水浸

政府發言人今晚（8日）11時許，發出「熱帶氣旋警告下的上課及工作安排」新聞稿，罕有預告明天（9日）返學返工安排，更引述天文台預測，颱風小犬逐漸離開香港時，其外圍雨帶會影響香港及鄰近地區，降雨量有機會達到每日250毫米的甚高水平，可以引起道路水浸並造成交通擠塞。



9月初經歷世紀黑雨，政府舉行跨部門記者會講述應對「極端情況」下的各項安排。惟今次由今午掛八號風球到晚上改掛九號風球，都未有安排記者會。至晚上10時59分，新聞處天氣預告將於今晚11時50分改發8號風球。

11時07分，政府新聞處發出新聞稿，表明八號風球至少維持至明早11時，宣布停課，惟沒有提及停工。不過，政府發言人提醒，「據天文台最新的天氣預測，當颱風小犬逐漸離開香港時，其外圍雨帶仍會影響香港及鄰近地區，降雨量有機會達到每日250毫米的甚高水平，可以引起道路水浸並造成交通擠塞。市民務須保持警覺，盡量留在室內安全地方，直至大雨過去。」

天文台上周回顧9月7、8日世紀黑雨的數據時表示，7日晚上11時至午夜12時期間錄得158.1毫米雨量，是自1884年有紀錄以來最高的一小時雨量。期後，天文台總部錄得兩小時雨量201.0毫米及12小時雨量605.8毫米，均打破其各自的紀錄。

另外，今次新聞稿在上班安排方面，政府沒有宣布停工，只提到僱主應與員工訂好在熱帶氣旋及暴雨警告下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作（如適用）等各方面。在執行有關安排和應變措施時，僱主應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況，以情理兼備及具彈性的方式處理。