颱風小犬｜天文台改發紅雨　金融界打工仔趕返工　「要準時開市」

颱風小犬遂漸遠離香港，天文台今早（9日）11時40分改發三號風球，黑色暴雨警告則在10時30分改為紅色暴雨警告。



在今早約10時半，黑雨剛改為紅雨，八號風球仍生效，紅磡隧道巴士站有零星市民等巴士。其中有從事金融業的市民表示，今早已着急想趕回公司，準備下午開市。



10月9日，上午約10時半，黑雨剛改為紅雨，八號風球仍生效，紅磡隧道巴士站有零星市民等巴士。（江麗盈攝）

從事金融的朱小姐今早知道八號風球會在11時40分改為三號風球，9時許已從大埔家中出發，希望趕往銅鑼灣的公司，為下午開市做準備，惟來到紅磡才發現未有巴士。

朱小姐其後趁未有巴士，走到紅磡站內的餐廳開線上會議。她說，如不能開市，失去一日交易量，對其公司的生意會有影響，所以今早也着急想回公司準備開市。

她又提到，自從疫情，在家工作愈發普及，即使打風，她跟同事仍要在家工作，「我自己估，可能遲啲打風都照開市。」不過，她也坦言對於以往打風不用工作，現時要繼續工作「有少少唔開心」。

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從事會計的錢女士指，今早已知悉天文台會改發三號風球，覺得颱風小犬的威力未如過往幾次的颱風，但認為天文台今次的訊息發放算可以，能讓她有所預算。錢女士經屯馬線由美孚來紅磡，她預算在紅磡上巴士後半小時便可回到公司。