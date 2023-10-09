颱風小犬｜港鐵列車及輕鐵有限度服務　10至20分鐘一班

受颱風小犬影響，天文台昨日（8日）深夜11時50分會改8號風球，至少維持至今日（9日）早上11時。在8號風球生效期間。港鐵列車及輕鐵將由頭班車起維持有限度服務，而港鐵巴士則暫停服務。公司已增派職員檢查架空電纜及路軌情況，確保行車安全。至於高速鐵路（香港段）將會維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。另外，市區預辦登機服務現時暫停，直至另行通知。



由於由於預料會有大雨，以下車站出入口暫時關閉以便作防護措施，包括彩虹站A1及C出入口、黃大仙站A, B3, D1及E出入口，請使用其他出入口。



港鐵服務安排如下：

荃灣綫：10分鐘一班

觀塘綫：10分鐘一班

港島綫：10分鐘一班

南港島綫：10分鐘一班

將軍澳綫

北角站 - 寶琳站：10分鐘一班

調景嶺站 - 康城站：15分鐘一班

東涌綫：10分鐘一班

迪士尼綫：20分鐘一班

機場快綫：10分鐘一班

東鐵綫

金鐘站 - 羅湖站：10分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站：20分鐘一班

屯馬綫：10分鐘一班

輕鐵：15-19分鐘一班

港鐵巴士：暫停服務

高速鐵路：正常服務

風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。