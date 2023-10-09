颱風小犬｜機管局：掛9號波預警時間短　機鐵即停　1.6萬旅客滯留

機管局機場運行執行總監姚兆聰今早（9日）表示，機場今天運作大致正常，預計有76班航班升降，少於10班航班取消，呼籲旅客要留意航空公司的最新資訊才出發到機場。昨日（8日）晚上7時至午夜12時九號風球生效期間，有83個航班降落，涉及逾1.6萬名旅客，



他指出，改掛9號風球來得太急，主要的交通工具、港鐵機場快線停駛，旅客平均等候3小時才等到交通工具離開。機管管會與運輸署及政府檢視在惡劣天氣情況下的交通安排。



▼10月8日 九號風球下大批旅客在機場大堂輪候的士▼



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機管局機場運行執行總監姚兆聰今早在機場表示，機場跑道升降大致保持正常，昨日在八、九號風球生效期間，處理750航班、80班取消，今日運作大致正常。預計今日有76班航班升降，取消少於10班，呼籲旅客先留意航空公司資訊才出發往機場。

在8號風球下，往機場的巴士線先後取消，僅港鐵機場快線維持服務，但在9號風球在晚上7時生效下，亦取消服務。他表示，昨日往機場交通主要靠機場快，但改掛9號來得太急，「大家都知道，９號風球預警時間比較短，我們得知情況後，已即時聯絡全港的士商會，但全港的士在這個時段較少，一小時只有幾十架的士來到機場。」

姚兆聰表示，機管局事後會跟運輸署及政府審視在惡劣天氣情況下，能否在的士方面做多些功夫，「的士不足夠，我認為不單是機場的問題，全港很多地方昨日都面對同一個問題，但要解決我剛才所說過萬乘客都需要集體運輸工具才能解決。」

他又表示，感謝港鐵在9號風球解除下後半小時，陸續恢復機場快線服務，由凌晨12時半至3時，有超過12班車前往市區，提供超過1.8萬個座位，旅客平均等候3小時。

機管局啟動超過100人的應變小組仍在運作，姚表示，昨晚在抵港大堂處理人流，向受影響的人派水，食肆也24小時營運。

被問及機管局有否協助滯留機場的旅客安排住宿，姚兆聰表示，相信大部分來港人士都想盡快乘車「點對點」回家，全港沒酒店可以全數接待昨晚滯留的大量人流。