颱風小犬︱機管局料90航班取消　130班延誤　主涉日本及內地航線

天文台於今日（8日）中午12時40分改發八號東北烈風或暴風信號，並視乎小犬的颶風區是否進一步接近本港，有機會改發更高熱帶氣旋警告信號。機管局指，今日原訂共有860班航班，截至下午3時，已有約520班已離港或抵港，全日預計約有90班航班取消，另有約130班航班會稍作延誤。



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機管局飛行區運作副總經理鍾浩文指，今日機場運作大致正常，延誤的航班大多前往內地及日本，延誤時間平均約為30分鐘，情況不算嚴重，預計明天航班運作正常。機管局呼籲旅客前往機場之前，先查看機管局網站或航班網站確認航班最新時間。

鍾浩文續指，目前香港國際機場對外交通方面，機場快綫運作正常，巴士暫時維持有限度服務，旅客來往機場或需更長時間，希望各位旅客見諒。若天文台改發更高熱帶氣旋警告信號，機場快綫將會停駛，屆時的士為主要接駁機場及市區的交通工具。機管局已於客運大樓內增加人手，為旅客提供服務及協助，有需要會提供食水、毛氈；機場內的餐飲設施亦會延長營運時間為旅客提供服務。

國泰航空香港國際機場總監李俊霆指，國泰今日離港航班運作正常，呼籲乘客到國泰自助訂位管理平台，確認其聯絡方式，以確認可收取最新航班資訊。國泰會於颱風襲港期間提供彈性機票安排，所有重新訂位以及更改航點的手續費用可獲豁免，詳情可於國泰網站查閱。

受颱風小犬影響，機管局10月8日預計約有90班航班取消。（資料圖片／歐陽德浩攝）

香港航空機場服務經理葉啟基表示，昨日（7日）開始港航航班暫未受到颱風的影響，今日餘下航班亦會繼續正常運作，港航已豁免昨日及今日所有重新訂位的費用，以便旅客更費用，並會因為實際情況及時於官方網站更新航班資訊。由於天氣不穩，港航呼籲今日（8日）及明日（9日）所有離港旅客預留足夠時間到達機場辦理登機手續。

香港快運地面服務總經理黃柏燊指，今日該航空公司共有76個航班升降，暫時未受颱風影響。大灣區航空地面服務總經理伍華超則指，今日航班如常出發，航空公司會繼續評估天氣對今明兩天餘下航班的影響。