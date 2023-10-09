颱風小犬︱金鐘港鐵站上午擠滿上班族　嘆暴雨下趕返工不便

颱風「小犬」漸漸遠離香港，天文台今早（9日）11時40分改掛三號風球，一眾「打工仔」需要上班。在改掛三號風球前，港鐵金鐘站已逐漸見上班人潮，不少人步伐匆匆並稱：「趕住返工啊！」



今日上午紅色暴雨警告訊號生效時，有趕上班的市民形容不便「好遴迍」，但亦認為整體安排合理，「僱員可能唔想返啦，但僱主就想你返架嘛，有啲嘢必須要做嘅」。



▼10月9日 港鐵金鐘站擠滿上班族▼



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記者於約11時到達金鐘站，初時人流未算多，但隨着港鐵增加班次，站內人流增加，但整體秩序正常。不少出閘的市民均步伐匆匆，未回應記者提問，僅稱：「趕住返工啊！」

其中一位趕上班的市民陳先生認為，改掛三號風球的安排合適，「都要返工嘅」。不過全港多區仍然下雨，他認為確有不便「好遴迍」。

問到政府是否應有特別安排，令「打工仔」毋須於暴雨下趕上班，他回應：「睇下咩角度啦，僱員可能唔想返啦，但僱主就想你返架嘛，有啲嘢必須要做嘅。」

另一位上班族黎先生亦認為，天文台改掛三號風球合理，「下晝可以返到工」。他續指，今次天文台具體指出可時改掛三號風球，安排恰當，「起碼確實講到幾多點幾多分改掛」。

不過黎生亦批評，昨晚改發九號風球時過急，太遲預告，令不少人滯留港鐵站無法回家。

▼10月9日 紅磡巴士站打工仔趕上班▼

