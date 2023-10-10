機場混亂｜的士業：保險拒保及路遙難往疏導　田北辰倡港鐵加外罩

大批旅客在九號風球懸掛期間，因為機鐵、巴士停駛滯留機場，搭的士要排隊超過三小時。的士小巴商總會理事長周國強今早（10日）在電台節目表示，8號以上信號由前日中午起生效，在風暴下不少的士司機已經長時間當更，缺乏體力，加上石油氣站暫停，即使機管局呼籲，的士司機亦難以入機場接載旅客。



曾任九鐵主席的實政圓桌立法會議員田北辰表示，過往因颱風榻樹影響東鐵線停駛，議將來所有鐵路都全部採用地底隧道，現時露天路段加設堅固的罩防止列車被強風吹倒，但牽涉額外成本。



▼10月8日 九號風球下大批旅客在機場大堂輪候的士▼



+ 1

業界稱的士司機長時間當更 缺乏體力工作

風暴襲港期間，機鐵及巴士服務暫停，機場星期日晚有大批旅客滯留，的士站大排長龍。的士小巴商總會理事長周國強今早上電台節目表示，8號以上信號由前日中午起生效，在風暴下不少的士司機已長時間當更，缺乏體力工作，加上石油氣站暫停。他直言，即使機管局呼籲，的士司機亦難以入機場接載旅客。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，機管局在９號風球後有聯絡該會，估計前晚大部分司機無開工，而機場路途遙遠，司機未必特意駛入載客。對於的士未來能否於惡劣天氣下接載滯留機場人群，吳稱沒辦法：「一日保險權責未清晰，提供到服務的機會都好低。」

吳坤成指出，的士司機在風暴期間營運，一旦遇到意外，有機會被拒保，因此開工的司機減少。他認為，的士司機濫收車資是不應該，有機會被檢控，司機亦不清楚一旦被拒保，如發生意外，涉及維修、有人受傷和人身索償等，司機根本無能力負擔巨額賠償。

吳亦透露，過去運輸署曾與業界討論惡劣天氣的士安排，但因保險問題不了了之，亦稱單靠的士難以應付大型公共交通工具的客量，而機場成滯留重災區，主要是鐵路未能提供交通配套，而非的士不足。

實政圓桌立法會議員田北辰（余俊亮攝）

建議港鐵在露天路段加設堅固的罩

實政圓桌立法會議員田北辰解釋，過往港鐵在風暴期間曾維持有限度服務，但2012年強颱風「韋森特」襲港，晚上因塌樹壓中大埔墟站附近架空電纜，導致電路損壞，東鐵綫全線癱瘓。結果站與站之間的乘客要離開車廂，冒着風雨徒步走回車站過夜。自此港鐵基於安全，遇有９號以上風球露天路段一刀切停駛。

田北辰直言，８號風球不代表露天段必定安全，但始終要有界線，而從實際角度看，社會共識是８號風球後停工，大部分市民下班回家，若８號波已發出一段時間，市民仍未回家，就要自行承擔列車停駛風險。

他指，若要確保日後風雨無阻，將來所有鐵路都全部採用地底隧道；在露天路段加設堅固的罩防止列車被強風吹倒，但牽涉額外成本：「絕大部分係錢問題，仲可以解決埋嘈音問題。」

民建聯立法會議員梁熙。（梁熙Facebook圖片）

建議機管局預先定好機制及預案

民建聯立法會議員梁熙則批評，當日有關颱風的資訊對本地人及外地旅客來說都嚴重不足，他認為，機管局不能在９號信號發出後，才與的士商會聯繫「臨急抱佛腳」，而是要預先定好機制及預案。

他建議，機場管理局應立即聯繫附近的酒店，安排穿梭巴士接送需要前往酒店休息的旅客。這將為他們提供緊急的避難場所，減輕他們在機場滯留期間的不便和不安。同時，在機場等候區域應該安排工作人員舉牌並通過廣播通知那些需要前往酒店休息的旅客聯絡工作人員，以便能夠盡快安排他們前往酒店休息，待交通恢復後才出市區。

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼

