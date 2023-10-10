冒險樂園掟彩虹｜店方：彩虹圖案大於代幣　對顧客不實指控表遺憾

近日熱議的屯門華都商場美國冒險樂園「掟彩虹」事件，事主質疑代幣面積大過彩虹條，報警到場求助。

美國冒險樂園今日（10日）回覆傳媒查詢表示，強調原名「幸運彩虹」（即「掟彩虹」）每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況。對於顧客作出的不實指控，該公司深表遺憾。



▼10月9日 屯門冒險樂園有顧客「擲彩虹」遊戲▼



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報警求助的事主Jason昨日（9日）接受電台訪問表示，事發當日已玩了2,000個代幣，「每次都話砸界砸界、條氣都唔順嘛」，期間要求經理用手擺放一個「完美無砸界」的代幣，遭對方拒絕，並指要報警才會擺放，故決定報警。《香港01》同日重返屯門華都分店現場，有自稱該店前員工的玩家表示，「掟彩虹」確難度較高，彩虹條「冇走趲位」，但絕無「銀仔大過彩虹條」的情況，亦有玩家指中獎與否靠運氣，亦視乎職員「主觀判斷」。

美國冒險樂園顧客服務部今日回覆查詢表示，就近日屯門華都商場分店的一宗「幸運彩虹」個案，該公司有初步調查。表示事發時分店經理按公司指引及判獎準則，到「幸運彩虹」攤位判獎，因見代幣確與黑界重疊，故向顧客表示代幣不中獎。

該公司指出，經講解後仍未能就判獎達成共識，故經理用手機以俯視判獎角度拍下代幣相片，向顧客展示及進一步講解。唯顧客仍認為代幣中獎，並自行報警處理。警員到場後，分店經理擺放了一個中獎示範與顧客投出的代幣作出比對，同時再用手機以俯視角度拍下中獎示範予顧客觀看。經多番講解後，最終仍未能達成共識，警方建議顧客可從其他途徑跟進。

美國冒險樂園表示，「本公司需作出強調，幸運彩虹每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況。對於顧客作出的不實指控，本公司深表遺憾。」

顧客服務部