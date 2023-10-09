冒險樂園掟彩虹｜前員工承認「冇走趲位」　玩家：靠職員主觀判斷

近日有市民投訴，在屯門華都商場美國冒險樂園「掟彩虹」時，不滿職員屢稱「砸界」，並質疑硬幣大過彩虹條，最終報警收場，引起熱議。



《香港01》記者今日（9日）重返現場，涉事分店如常營業，不少市民都有留意事件，但仍繼續「掟銀仔」，玩家當中有自稱是該分店的前員工，他稱據其經驗，「掟彩虹」的確難度較高，承認彩虹條「冇走趲位」，但絕無「銀仔大過彩虹條」的情況；亦有玩家指近年代幣變大，令難度提高，而且中獎與否，除了運氣，亦視乎職員「主觀判斷」。



+ 4

屯門華都商場美國冒險樂園今日如常營業，有自稱為該分店的前員工吳先生因得悉「掟彩虹事件」，遂與女友到場觀察，他曾擔任「掟彩虹」崗位，承認遊戲難度較高，因彩虹板很滑，彩虹條也很窄，與代幣的大小剛剛好，「冇走趲位」。

前員工：任職時無代幣大過中獎區呢啲事

對於有人投訴，代幣比綠色中獎區域大，吳先生表示，不清楚現時情況，但強調在他任職時「絕對無發生呢啲事」。

吳先生認為，「掟彩虹」中獎的機率很低，如果運氣好，大概每擲30次才中一次，而藍色區域難度最大，不過他指自己曾成功擲中藍色區域，而綠色區難度就一般，雖然中獎機率低，但仍會繼續玩，當娛樂打發時間。

自稱為該分店的前員工吳先生，與女友到該冒險樂園分店，稱遊戲難度高，因彩虹板太滑及彩虹條太小，即與硬幣大小剛剛好。（洪芷菁攝）

彩虹板滑度影響結果 視乎職員判斷

曾經在該分店擲中綠色區的趙先生表示，「掟彩虹」視乎運氣，毋須技巧，認為彩虹條的大小沒有問題，他又指，有時「十個幣都可以中大獎」，有時沒有準確擲中亦會獲獎，一切視乎職員的主觀判斷，沒有對錯。被問及這樣會否造成不公平，他則指純粹為娛樂，「唔使話玩到好激動」。

趙先生又稱，比較關注彩虹板的滑度，認為不同分店的滑度不同，「有啲分店好滑，有啲一下就停咗喺度」，他又指有些分店容許四邊玩家同時擲代幣，可能會令職員難以判斷哪位玩家擲中。

趙生及趙太今日到該冒險樂園分店，趙生表示玩「擲彩虹」視乎運氣，無須技巧，有時「十個幣都可以中大獎」。（洪芷菁攝）

玩家質疑新代幣面積比以往大

趙太就稱，留意到有玩家投訴報警的新聞，故特地到場觀看，她認為綠色區域不算小，猜測可能因為換了面積較大的新幣，令遊戲難度增加。她指有些分店有影機即時顯示結果，亦可以放大畫面作出判斷，以避免爭議，但有時即使擲中，也會被其他玩家的硬幣「掃走」，造成不公平。

董小姐首次帶女兒「掟彩虹」遊戲，共擲了十五次，擲中了三次圓形公仔區域，贏得了一個印章，她認為綠色區域範圍較窄，比其他顏色較難擲中。