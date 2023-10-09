冒險樂園掟彩虹｜事主要求店經理用手放代幣都砸界　已報警報海關

網上流傳有市民日前到屯門華都商場美國冒險樂園「掟彩虹」，代幣擲中彩虹綠色位置，卻遭職員指「砸界」不中，事主疑不滿代幣大過彩虹條，逐報警求助。



事主Jason今早（9日）接受電台訪問表示，當時已玩了2,000個代幣，「每次都話砸界砸界、條氣都唔順嘛」，又指過程中曾要求經理用手擺放一個「完美無砸界」的代幣，遭對方拒絕，並指要報警才會擺放，故決定報警。他稱經理最終用手也無法放一個「無砸界」的代幣，已就事件向海關及消委會投訴。



警方回覆《香港01》稱，本月7日下午接報，事主指擲彩虹遊戲中勝出但職員不同意，警方列糾紛案件處理。《香港01》正向消委會及海關查詢。



有市民日前在屯門華都商場美國冒險樂園「掟彩虹」，代幣擲中彩虹綠色位置，卻遭職員指「砸界」不中，事主疑不滿代幣大過彩虹條，逐報警求助。（美國冒險樂園關注組圖片）

事主Jason今早在電台節目「現身」，稱自己「主攻掟彩虹」，事發當時已玩了2,000個代幣，被職員不斷重覆稱「砸界」，「每次都砸界砸界，條氣都唔順嘛。」

他表示，從台外望過去，代幣並無觸碰到任何線，惟職員堅稱有，故提出影相證實，相片亦反映的確「砸界」。他指要求職員用手擺放一個無「砸界」的標準中獎情況，惟遭對方拒絕，他認為不公平，店舖經理則指除非報警，否則不會按其指示擺放代幣。

Jason表示，經理拒絕後，即報警指與店舖有糾紛，警察到場後，經理雖有用手擺放代幣，「擺咗幾分鐘、唔同角度，都係砸界」。

冒險樂園的「掟彩虹」遭顧客投訴。（資料圖片）

他更稱，經理解釋因iPhone有廣角功能，「點影都係會見到砸界」，故他提出用同行朋友的Andriod手機拍照試試，但遭對方拒絕，並指要向公司申請。Jason認為涉違商品說明條例，遂已向海關及消委會投訴。

Jason指自己常去冒險樂園「掟彩虹」，會換取現金券以折扣出售作為娛樂，形容「冒險樂園係半個賭場」。他以自身經驗分享，指發現每間分店的彩虹闊度似乎不同，分店較細會較窄，較大的分店、例如黃埔等，則會較闊，但亦笑言是影相得出的結論：「唔知係咪電話問題。」

警方表示，本月7日下午5時3分，接獲21歲廖姓男子報案，稱在擲彩虹遊戲中勝出，但41歲姓田職員不同意，繼而發生紛爭，現場無打鬧無人受傷，警方列糾紛案件處理。