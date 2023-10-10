天瑜醫療事故｜與醫管局庭外和解　患癌父稱未了結：續追刑事責任

現年8歲女童周天瑜於2018年不幸患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月接受手術期間因醫療事故變成植物人。天瑜父親周先生早前就事件提出民事訴訟向醫院管理局索償。他今（10日）表示，已與醫管局庭外和解，法官亦在今日同意其和解協議，雖然不能透露具體的和解協議條款，惟其直言相關賠償額只屬「安慰獎」，「絕對唔係勝利。」



周先生解釋，如事件上了法庭，勝訴機會極微，形容醫管局有權有勢，故此次亦是無奈接受，並與醫管局和解。不過，他強調，相關補償並非「掩口費」，必然會繼續為天瑜追討醫管局在刑事上的責任，「絕對唔會就咁就算。」



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醫管局專家以天瑜未來壽命計算賠償金額

天瑜於2020年5月接受手術期間疑因醫療事故變成植物人，周先生翌年1月就事件提出民事索償，經過3年的時間，民事索償終於畫上句號。他今日表示，已與醫管局庭外和解，法官亦在今日同意其和解協議。

他解釋，醫管局雖然願意就此次醫療事故中臨床上的錯誤責任作出賠償，惟在民事索償中，醫管局並沒有正面回應相關的責任問題，包括如醫療事故的來龍去脈、事件責任誰屬等，「（感覺醫管局意思係）唔好問我邊個對邊個錯，唔好問我責任問題，總之我賠嚿錢畀你就係啦。」

他強調，相關的賠償並非「掩口費」，費用是醫管局邀請專家就天瑜未來壽命作推算，而計出的金額應付天瑜每年的醫療開支、未來生養死葬費用等。他透露，該名專家預計天瑜仍有十多年命來作計算，惟未來前路大家也不會知道，難以討論相關費用是否真的足夠，「20年後我都60歲，到時我仲有無能力可以每月拎兩三萬幫天瑜醫病呢？」

他強調，對於和解自己是多少錢都不會滿意，「幾多億都唔滿意，如果你要成世瞓喺床上，幾多錢你先會滿意？」他指和解是出於對天瑜的利益着想，直言相關賠償額只屬「安慰獎」。

我肯定唔會話係勝利，但又唔係慘敗，慘敗我一毫子都拎唔到，叫做有個安慰獎。 天瑜父親周先生

周先生指與醫管局成功和解只屬「安慰獎」，「絕對唔係勝利。」（資料圖片）

形容無奈接受：絕對唔係勝利

周先生解釋說，如事件上了法庭，勝訴機會極微，形容醫管局有權有勢，他卻「無錢無人無時間」，即沒有金錢打官司、沒有人脈可以找專家寫報告，加上他患癌亦未必有時間可以等到專家就事件撰寫報告，「球員又係佢，球證又係佢。你問呢球波入唔入呀？佢實話唔入㗎。你同佢拗？點拗呀？」故此次他「無奈接受」，「絕對唔係勝利。」

他強調必然會繼續為天瑜追討醫管局在刑事上的責任，「絕對唔會就咁就算。」他早前已與執業大律師陸偉雄到警署報案，雖然警方未有為其錄口供，但陸偉雄會再就事件寫信予相關人士，盼會出現轉機。

他透露仍未告訴天瑜相關消息，因近日忙於覆診，會再找機會跟天瑜講。他亦透露會在下周會做手術，切除肺部懷疑癌細胞，當中左邊肺葉的上方、下方及後方都有陰影，故需要切除；而肺中間的支氣管分叉位亦有癌細胞，由於相關位置不可做手術切除，故只可以做化療或電療。