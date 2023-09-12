天瑜爸爸已接受7次電療　感謝仁安贊助25次費用　慶幸遇上仁醫

天瑜爸爸早前確診惡性肌肉腫瘤，及後發現亦患上原發性肺腺癌，幸獲仁安醫院的腫瘤科醫生相助，為其分析病情及贊助其手臂惡性腫瘤的電療費用。他近日在社交平台分享已接受7次電療，暫時沒有任何不適。他感謝仁安醫院所有人，特別是為他籌劃治療、不願意公開姓名的「W醫生」。



天瑜爸爸9日在Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」表示，為治療手臂的惡性肌肉腫瘤，他共要接受25次電療療程，現已完成7次。他感激仁安醫院院長，以及「仁心仁術慈善計劃」贊助電療療程的費用。

他指出，院方每位工作人員都十分專業，對病人更是親切有禮。他特別感謝「W醫生」一直為其治療作最好籌劃，經常在深夜仍為他解釋各樣醫療報告，「在這個時候能碰到這樣的仁醫真的是萬分慶幸。」

天瑜爸爸稱目前最重要放鬆心情去抗病，只要一息尚存，仍會繼續為愛女討回公道，他坦言：「我未爭取到公義，我係唔死得呀！」(資料圖片/歐嘉樂攝)

不少市民留言打氣，「祝早日康復，天瑜同爸爸一齊努力，期待好日子的來臨。」、「天瑜爸爸撐著，一定盡快康復。健健康康等天瑜出院回家，一家四口快快樂樂的生活下去。」亦有市民向醫療團隊致敬，「天瑜爸爸能遇到仁醫真是好幸運，希望有好好的進展，你要加油，大家都會為你祁禱祝福你早日康復！多謝各位有愛心的仁醫！」

女童周天瑜罹患橫紋肌肉瘤，因不幸遇上醫療事故而變成植物人。一直為天瑜勞碌奔波的天瑜爸爸，於今年7月確診惡性肌肉腫瘤，8月再確診原發性肺腺癌，病情已達第3期。

天瑜爸爸與天瑜勾手指約定不會放棄。（Facebook：天瑜醫療事故關注組）

他此前表示即將接受電療，探望愛女的次數可能會減少。但他向愛女承諾：「爸爸會很努力打仗，不會放棄，我們一起加油，一起康復好嗎？」他又表示，只要一息尚存，仍會繼續為愛女討回公道，「我未爭取到公義，我係唔死得呀！」