王詩雅涉虛報行蹤　辯方指王多器官受影響包括腦　控方指輕微感染

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案續審，控方傳召港大醫學院內科教授張德輝作供，他指依照醫療紀錄，王確診後除了輕微咳嗽，沒有出現其他病徵，而且完全清醒，屬「好輕微嘅感染」，看不到她的認知功能受到影響。不過張亦透露，辯方專家證人認為，王體內病毒量高，是中度至嚴重感染者，新冠影響到她的多個器官，包括腦部，其認知功能因而受影響。



被告王詩雅醫療紀錄顯示她確診時只有輕微咳嗽，但辯方卻指其多器官受影響包括腦部，其認知亦受到影響。（資料圖片）

被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家乘的士前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

王曾接受兩劑科興疫苗

港大醫學院內科教授張德輝以專家證人身份作供，他指根據王的醫療紀錄，案發時她的健康狀況良好，並已接種兩劑科興疫苗。去年1月，王因母親確診而被列作密切接觸者，送往竹篙灣隔離，她其後亦於1月5日確診，翌日轉至北大嶼山醫院感染控制中心，留院至同月18日。送院當天，王沒有出現病徵，完全清醒，說話流暢，行動自如，亦無出現疲態，心跳、血氧等維生指數正常，留院第二、第三天有輕微咳嗽及痰。

港大醫學院內科教授張德輝指被告王詩雅留院期間只有輕微咳嗽，病癥輕微。(凌子淇攝)

辯方專家指王認知功能受影響

張在報告指出辯方專家證人，中大醫學院內科教授黃家星的看法，指王確診時血清抗體輕微陽性，CT值低，病毒量高，推斷她早於1月5日感染。根據王回顧其病徵的情況，認為她是「中度至嚴重感染者」，影響包括腦袋在內的多個器官，她的認知功能因此受到影響。但張認為，從醫療紀錄來看，王的情況屬「好輕微嘅感染」，除了心跳或受新冠影響變得較快，其他資料亦看不到她有認知功能障礙。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022