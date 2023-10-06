王詩雅出席洪門宴涉虛報行踪　護士指王聲稱從家出發　全程戴口罩

榮源茶行太子女王詩雅於去年確診新冠肺炎後，涉虛報她從家中出發往全國人大代表洪為民的生日派對，她否認指控，案件今（6日）在九龍城法院開審，負責個案追蹤的護士長供稱，王曾致電衛生防護中心，稱她在生日派對當晚前往餐廳，只是放下生日禮物，並與友人傾談數分鐘，全程有戴口罩，沒有進食，並稱她逗留半小時後便離開。



被告王詩雅否認4項傳票。(凌子淇攝)

控方撤銷4項傳票

女被告王詩雅（37歲），原被票控8罪，控方今申請撤回其中4罪，王現被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家乘的士前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant（下稱：涉案餐廳）。

控方指案件主要爭議王向衛生署人員報稱她於2022年1月3日晚，前往涉案餐廳之前，是由家中出發。

女護士辛麗芳指被告王詩雅曾稱她出席生日派對只是放下禮物，全程有戴口罩。(凌子淇攝)

護士長指王聲稱從家出發

護士長辛麗芳被傳召作供，她於2022年1月6日在衛生防護中心疾病調控中心當值，負責追蹤流行病個案。當日她頂替休假同事張春銀上班，王來電稱想向張補充行蹤資料。王稱她3天前的晚上離家後，乘的士前往涉案餐廳，約晚上9時半到達，她放下生日禮物給朋友，她曾與在場友人傾談數分鐘，全程戴上口罩，沒有進食。晚上約10時離開，再乘的士回家。

辛指與王通話約5至10分鐘，曾作抄寫，亦有把王的說話覆述一次，確保沒有理解錯誤。通話結束後，她把對話內容記入王的檔案中。

辯方質疑辛未記錄全部對話

辯方大律師黃繼兒質疑，辛沒有將通話內容全面記錄下來，向王提問前亦無事先了解她的個案資歷。辛同意，她沒有將全部對話內容寫入檔案，事前也沒翻看王的檔案，因為個案是由另一分隊處理，但強調她有跟從處方指引辦事。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022