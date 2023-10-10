王詩雅洪門宴後涉瞞行蹤 張竹君稱只關注出席名單 無問有無高官
榮源茶行太子女王詩雅涉出席「洪門宴」後虛報行蹤案續審，王的大律師黃繼兒今午（10日）盤問傳染病處主任張竹君醫生時，指張致電王時，曾自稱過去一直有主持記者會，王應該對其聲音「有啲印象」，又追問王宴會上有否高官出席。張否認曾這樣作自我介紹，並稱她對高官出席一事並不關注，她只關注派對出席者名單，故有問派對主人翁的聯絡方式。黃大狀又指張未向王詳述法律後果，更指張作為「案件主管」，未盡力調查，張卻回應稱：「唔係案件，我哋嗰啲係病人。」
署方責任非調查 張：我地唔係警察
張竹君今午繼續作供，王詩雅的大律師黃繼兒盤問時質疑，張在查問時沒有解釋相關防疫規例及虛報行蹤的法律後果，包括罰款及監禁。張則解釋，署方查詢確診者行蹤，並非「想用條例嚇病人要坐監」，加上防疫規例較長，每宗個案所涉情況亦有不同，難以向確診者逐一解釋每個細項。而且王在電話上，已表示明白虛報資料會有法律後果，張認為這已有足夠警誡，並強調說：「（署方責任）唔係調查，唔會話向每個病人都講一大堆法律嘢，我哋唔係警察。」
對象是病人非案件
辯方認為，防疫規例是新法例，張應有責任告訴王虛報行蹤的實際後果。張回應指，防疫規例當時已實施兩年，傳媒亦曾廣泛報道相關資訊，包括確診者因虛報行蹤而被法庭定罪的案件，公眾理應知道。辯方亦質疑，張作為「案件主管」應作充分調查。對此張表示：「唔係案件，我哋嗰啲係病人。」
承認甚少親自致電確診者
辯方又稱，政府當時曾提醒市民不要胡亂接聽陌生來電。張反駁指，政府只是提醒大眾勿向陌生來電披露信用卡或銀行資料，確診者若有懷疑，可以透過官方渠道核實。她同意，她甚少親自致電確診者追問行蹤，親自致電王也是想告訴她虛報行蹤是有法律後果的。
否認曾自稱常做電視記招
辯方指出王的案情，指當日王在電話上曾問如何核實張的身份，張回應稱：「你應該對我把聲有啲印象，呢年幾以嚟，我成日係電視做記招。」王之後稱自己不是常看電視，但仍有交代行蹤指，她當晚曾在前往餐廳途中遇見一位長輩。張否認此說法，並指如果王曾提及在餐廳路上碰見一位長輩，她必然會追問該名長輩的個人資料，以便追蹤密切接觸者。
無問是否有高官出席
辯方再指，當日王曾描述生日派對有人吸煙喝酒，張要求王提供派對主人翁聯絡方式及出席者名單，更向她說：「你諗清楚，場裡面係咪有高官？」因為當時傳媒報道，曾有高官出席涉案派對，故張必然關注出席者名單有否高官。張數度否認曾問及有否高官在場，她只關注派對出席者名單及人數，所以有向王查詢派對主人翁的聯絡方式。
指王無提及曾去多個地點
張又指，王在兩次通話中，均無提及當日曾在國際金融中心購物後，曾到上環高樂花園，再由高樂花園前往餐廳出席派對，她當時亦無質疑過王的說法是否屬實。辯方質疑，讓一名確診者申報行蹤並非一件易事。張回應稱，資料顯示王確診後沒有病徵，她亦在電話上確認自己沒有出現病徵。
被告王詩雅（37歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家乘的士前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。
案件編號：KCS17697-17699、17701/2022