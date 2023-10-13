新冠疫苗｜許樹昌稱新疫苗覆蓋病毒較準　惟高風險人士不宜等供港

衞生防護中心轄下聯合科學委員會日前同意引入針對XBB.1.5病毒株研發的新一代新冠疫苗，政府會開始採購。聯合科委會主席之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，兩款新一代疫苗覆蓋的變種病毒較為準確，副作用與之前的疫苗相若，但未知政府可以採購得到的數量。他建議高風險人士勿等新一代疫苗，上一次接種疫苗或感染過超過半年則立刻接種疫苗，應對感染高峰期。



美國食品及藥物管理局上月批准使用兩款新冠疫苗，分別是以mRNA技術研發的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna），應對Omicron變種XBB.1.5病毒株。（資料圖片／盧翊銘攝）

美國食品及藥物管理局上月批准使用兩款新冠疫苗，分別是以mRNA技術研發的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna），應對Omicron變種XBB.1.5病毒株。許樹昌接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，此兩款疫苗覆蓋的病毒品種非常之好，包括變異株EG.5及BA.2.86，預計防感染能力較高，並與之前疫苗一樣，可有效減低重症及死亡風險，副作用亦與之前疫苗差不多，七成人針口痛、一成人針口腫，另外包括疲倦及肌肉酸軟。

許樹昌料新疫苗供應不充足

他說，以往香港都能成功採購疫苗，相信新代疫苗供港不是問題，但可採購數量未知，預計兩款疫苗供應不會很充足，如採購數量有限，則會優先提供予高危組別。

目前每日仍有約百宗新冠肺炎個案入院，許樹昌說，重症比例較以往低，大多是已接種三劑疫苗、長者及長期病患人士。他呼籲孕婦、60歲以上人士、院舍長者、18至49歲長期病患者、6個月大或以上及免疫系統失調人士勿等新一代疫苗才補打針：「高危組別如果你上一次打針或者係感染過超過6個月，就唔應該等第三代疫苗。因為就算你以打過針，隔咗一段時間，個保護力都係減低咗。」

聯合科委會主席之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

如果你夠時間就打咗，因為起碼有保護呀嘛……唔好等啦，否則你中間能傳染咗，部份可能會有重症，你打返第一第二代疫苗，下個年你都有機會夠時間你再打XBB疫苗。 聯合科委會主席之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌

許樹昌指，將來需要再觀察病毒會否再變種，如果仍然是XBB的品種，高風險群組日後「又唔一定話要打得好密」，至於非高險群組，如已接種三劑或接種兩劑後曾經感染，免疫系統會較好，是否需接種疫苗則視乎個人需要，「例如有些人經常要四圍飛、公幹呀，佢想加強個保護，咁佢可以補返一針。」