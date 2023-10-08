許樹昌料10至12月疫情高峰期　政府將商討引入第三代疫苗

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，夏季流感高峰期是否回落仍有待觀察，預料本月至12月是疫情高峰期，明年1至3月則迎來冬季流感高峰期，形容會「梅花間竹」出現，呼籲高危人士盡早接種疫苗。他透露政府將召開會議商討會否引入第三代、針對XBB變種病毒的新冠疫苗。



許樹昌預料10月至12月將迎來新冠病毒高峰期，1至3月則迎來冬季流感高峰期，形容「梅花間竹」出現。（資料圖片／香港01攝）

通關、解除口罩令打亂流感襲港時間

許樹昌今日（8日）出席電視台節目時表示，本港流感呼吸道樣本陽性基數在第34星期已超過基線水平，第37周有回落，但強調「早兩個星期有升有跌，仲要觀察」，提醒是次夏季流感病徵和病情與以往相約，65歲以上長者、幼童等高危人士容易出現嚴重併發症，其中甲型H3N2病毒對長者殺傷力較大，而H1N1病毒對幼童殺傷力較大。

他預料香港1至3月是冬季流感高峰期，提醒隨著香港與全球通關、口罩令解除，流感襲港時間被打亂，呼籲市民尤其高風險群組應盡快接種疫苗，獲得六個月抗體，有助對抗冬季流感。他又指即使接種疫苗後藥效會隨時間減退，但T細胞反應有助減低死亡風險，減低重症和死亡機會。被問到市民會否對治療流感的特敏福有抗藥性，許樹昌表示暫未有數據顯示出現該情況，強調早確診、早處方，就有效。

10至12月新冠高峰期 1至3月流感高峰期

新冠病毒方面，許樹昌指過去4至6月為疫情高峰期，預料10至12月大機會迎來另一高峰期。他指現時核酸陽性比例為15%，每日約有100至120個案入院，XBB病毒株佔98%，而海外流行的病毒株EG.5和BA.2.86雖傳播率高，但仍非香港的主流病毒株，病徵不嚴重，病毒株原則上會愈變愈溫和。他預料新冠病毒和流感將「梅花間竹」出現。

政府將商討引入第三代新冠疫苗

許樹昌說，外國已有藥廠研究出第三代、針對XBB變種病毒的新冠疫苗，暫時的數據顯示抗體效果良好，相信港府將召開會議檢視藥廠數據再決定是否引入該疫苗，預料同樣為高危人士接種。