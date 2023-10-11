新冠疫苗｜ 科學委員會同意引入針對XBB疫苗 張竹君：勿等新針
新冠肺炎疫情平穩，不過變種病毒株令疫情存在暗湧。衞生防護中心轄下聯合科學委員會今（11日）開會討論是否引入新一代XBB新冠疫苗。衞生署傳染病處主任張竹君表示，聯合科學委員會同意可以引入XBB新冠疫苗，政府會開始採購。她又指，即使引入了疫苗，惟預料初時相關疫苗亦不多，故呼籲市民不要等候新針。
聯合科委會主席之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，今次的會議主要討論引入mRNA疫苗，因委員會未有收到用重組蛋白技術研發的諾瓦瓦克斯（Novavax）數據。他亦指，委員會分析過數據後，因其中和抗體對新病毒會較高，故同意引入新疫苗。
世衛小組指XBB疫苗較原始或二價疫苗更具保護力
新冠疫情在本港平穩，不過有專家指受變種病毒株威脅，冬季或會引來新冠肺炎高峰期。世衛免疫策略諮詢專家小組（SAGE）早前召開會議後指，在檢視最新數據後發現，XBB疫苗較原始或二價疫苗可適度增加保護力，但現有疫苗仍能保護高危群組出現重症。
美國食品藥物管理局早前認可3款針對XBB.1.5病毒株研發的新一代疫苗，其中輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）以mRNA技術研發，諾瓦瓦克斯（Novavax）則以重組蛋白技術研發。
特定群組打加強劑後180日應盡快在冬季前接種疫苗
衛生防護中心轄下聯合科學委員會今（11日）開會討論是否引入新一代XBB新冠疫苗，但今次聯合科學委員會僅針對mRNA技術的疫苗進行討論。許樹昌解釋，此是因為委員會未有收到諾瓦瓦克斯數據。他亦指，委員會分析數據後，因其中和抗體對新病毒會較高，故同意引入新疫苗，以獲取更高的保護。
他補充，如果新疫苗供應有限會建議相關疫苗先提供予優先組別人士，即50歲或以上長者、18至49歲長期病患者、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員，如上次免費接種額外的加強劑已過了180日應盡快在冬季前接種疫苗。
劉宇隆：確診者再感染病徵都較上一次少
另一聯合科委會主席之一、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆則表示，新冠肺炎的活躍度比起年初低，以公院入院數字為例，去年高峰期時錄得60歲以上的長者超過1,400人，而現時只有約400人。他預料此是因為有為數不少的市民曾多次感染，故其T細胞已對病毒有更好的抗體，而每次再感染的病徵都會較上次感染少，「一波比一波低，即每個人感染病徵會一次比一次輕。」他亦呼籲，市民特別是一老一幼盡快接種新冠及流感疫苗，不要等新一批的XBB疫苗到港。
張竹君則表示，據中心監察的數據顯示變種病毒株XBB佔現時個案的98%，而當中XBB1.9.2 佔約四成，當中包括新變異株EG.5。她亦指，聯合科學委員會同意可以引入XBB新冠疫苗，政府會開始採購。她又指，即使引入了疫苗，惟預料初時相關疫苗亦不多，故呼籲市民不要等候新針。她未有透露，新一批的新冠疫苗何時可以到港，僅指政府會開始採購。