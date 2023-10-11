新冠疫苗｜ 科學委員會同意引入針對XBB疫苗　張竹君：勿等新針

新冠肺炎疫情平穩，不過變種病毒株令疫情存在暗湧。衞生防護中心轄下聯合科學委員會今（11日）開會討論是否引入新一代XBB新冠疫苗。衞生署傳染病處主任張竹君表示，聯合科學委員會同意可以引入XBB新冠疫苗，政府會開始採購。她又指，即使引入了疫苗，惟預料初時相關疫苗亦不多，故呼籲市民不要等候新針。



聯合科委會主席之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，今次的會議主要討論引入mRNA疫苗，因委員會未有收到用重組蛋白技術研發的諾瓦瓦克斯（Novavax）數據。他亦指，委員會分析過數據後，因其中和抗體對新病毒會較高，故同意引入新疫苗。



10月31日起，13間設於公立醫院的新冠疫苗接種站會提供接種科興和復必泰疫苗接種服務，無須預約。（資料圖片 / 夏家朗攝）

世衛小組指XBB疫苗較原始或二價疫苗更具保護力

新冠疫情在本港平穩，不過有專家指受變種病毒株威脅，冬季或會引來新冠肺炎高峰期。世衛免疫策略諮詢專家小組（SAGE）早前召開會議後指，在檢視最新數據後發現，XBB疫苗較原始或二價疫苗可適度增加保護力，但現有疫苗仍能保護高危群組出現重症。

美國食品藥物管理局早前認可3款針對XBB.1.5病毒株研發的新一代疫苗，其中輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）以mRNA技術研發，諾瓦瓦克斯（Novavax）則以重組蛋白技術研發。

特定群組打加強劑後180日應盡快在冬季前接種疫苗

衛生防護中心轄下聯合科學委員會今（11日）開會討論是否引入新一代XBB新冠疫苗，但今次聯合科學委員會僅針對mRNA技術的疫苗進行討論。許樹昌解釋，此是因為委員會未有收到諾瓦瓦克斯數據。他亦指，委員會分析數據後，因其中和抗體對新病毒會較高，故同意引入新疫苗，以獲取更高的保護。

他補充，如果新疫苗供應有限會建議相關疫苗先提供予優先組別人士，即50歲或以上長者、18至49歲長期病患者、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員，如上次免費接種額外的加強劑已過了180日應盡快在冬季前接種疫苗。

劉宇隆：確診者再感染病徵都較上一次少

另一聯合科委會主席之一、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆則表示，新冠肺炎的活躍度比起年初低，以公院入院數字為例，去年高峰期時錄得60歲以上的長者超過1,400人，而現時只有約400人。他預料此是因為有為數不少的市民曾多次感染，故其T細胞已對病毒有更好的抗體，而每次再感染的病徵都會較上次感染少，「一波比一波低，即每個人感染病徵會一次比一次輕。」他亦呼籲，市民特別是一老一幼盡快接種新冠及流感疫苗，不要等新一批的XBB疫苗到港。

張竹君則表示，據中心監察的數據顯示變種病毒株XBB佔現時個案的98%，而當中XBB1.9.2 佔約四成，當中包括新變異株EG.5。她亦指，聯合科學委員會同意可以引入XBB新冠疫苗，政府會開始採購。她又指，即使引入了疫苗，惟預料初時相關疫苗亦不多，故呼籲市民不要等候新針。她未有透露，新一批的新冠疫苗何時可以到港，僅指政府會開始採購。