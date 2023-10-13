香港快運下月起不接旅行團　東瀛遊禤國全料屬試行　不排除會恢復

【HK Express／快運／旅行團／國泰／旅遊業議會】香港快運日前突然宣布，下月起不再接待旅行團乘客，東瀛遊執行董事禤國全預計，該航空公司想嘗試以不分配機位予旅行團的方式營運，再檢視業績。他估計，快運有機會於之後恢復分配機會予旅行社，但需待明年4月。



香港快運由2023年11月起，不再接待旅行團乘客。（資料圖片）

禤國全接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，他們大約7月已接獲通知，之後不會再分配機會予旅行社，故此該旅行社已經沒有銷售11月之後的香港快運的機票。他指，得知消息後，該旅行社已重新部署，本來需向香港快運取得的機位，目前已安排轉為其他航空公司，相信影響不大，「不至於話冇咗呢間就飛唔到」。

他估計，香港快運散客的生意不錯，不排除香港快運希望嘗試不分派機位予旅行團，檢視運作會否較好：「或者可能試完之後半年覺得，真係有啲旅行社嘅團係度，對佢哋營運更加好喎，我相信有機會返返嚟都唔出奇。」

東瀛遊執行董事禤國全預計，該航空公司想嘗試以不分配機位予旅行團的方式營運，再檢視業績，之後有機會恢復。（資料圖片）

禤國全指，由於航空公司分配機位以一個季度安排，如果香港快運恢復提供機位予旅行團，料最快要等到明年4月，「我諗佢哋係散客的生意不錯，咁旅行社我哋一般都要Hold住（預留）啲位，咁當然我哋Hold起要畀訂金嘅，咁就可能佢想試下剩係咁嘅形式做，最終我哋睇個個成績出嚟係點樣，會可能再調整都未定。」

袁振寧於同一節目表示，由於旅行社一直未能向香港快運確認機會，所以「唔敢去賣」，故此受影響的團友不多。他指，大部份旅行團可以更高票價或以其他車程取替本來只有快運的直飛航線，主要韓國濟洲及日本鹿兒島、四國受影響，如鹿兒島的旅行團，旅行社會安排團友前往熊本再轉乘巴士，或前往褔岡乘搭新幹線，成本會增加。