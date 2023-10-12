香港快運停接旅行團　縱橫遊料機票成本增　日本團費最多加$1000

香港快運日前宣布今年11月起，不再接待旅行團乘客，但暫未知其後的季度如何安排。縱橫遊行政總裁袁振寧指，事件對旅行團有一定影響，蜆港及清邁等航點，較難找到其他機場代替，行程會或需取消。



他又稱，廉航票價較傳統航空公司便宜一至兩成，公司日後如改以傳統航空公司提供服務，團費會因此增加，以日本為例，團費或上升800元至1,000元。



香港快運由2023年11月起，不再接待旅行團乘客。（資料圖片）

旅議會指據了解香港快運第四季起，停止接待旅行團旅客，暫時未知有多少旅行團受影響。香港快運發言人表示，作為本地唯一的低成本航空公司，香港快運不時審視業務需要，並根據不同類型的客戶，包括自助旅遊人士、旅遊套票或旅行團等，相應調整銷售策略以滿足不斷變化的市場需求，重申目前與各大旅行社保持着不同類型的業務合作夥伴關係。

縱橫遊行政總裁袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

縱橫遊行政總裁袁振寧指，有關事件對旅行團有一定影響，因為旅行團需改以其他航空公司取代，或者改以鄰近機場作為目的地。他舉例，越南蜆港及泰國清邁等附近沒有機場可作替代的航點，有關的行程有可能要被取消。

他又指，廉航票價較傳統航空公司便宜一至兩成，如日後需改以傳統航空公司提供服務，團費或有所增加，以日本為例，團費或上升800至1,000元。