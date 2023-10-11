香港快運11月起拒接旅行團客　縱橫遊取消清邁及峴港團︰百思不解

【HK Express/ 快運/ 旅行團/ 國泰/ 旅遊業議會】本港旅遊業復蘇之路再遇暗湧，旅議會今日（11日）證實香港快運由第四季起，不再接待旅行團乘客，但暫未知其後的季度如何安排。縱橫遊行政總裁袁振寧表示，由於香港快運經營不少獨家航線，例如日本鹿兒島、四國、高松；越南峴港；泰國清邁等，相關旅行團只能更改航班，甚至取消行程，包括清邁及峴港，預計約100名團友受影響。



至於其他目的地，則安排其他航空公司的機票，但多出的成本或轉移至團費。袁振寧批評香港快運做法如「杜絕」長者或婦孺，報團乘坐其獨家航線外遊的機會，「成行都百思不得其解。」



香港快運由2023年11月起，不再接待旅行團乘客。（資料圖片）

旅議會︰現階段了解香港快運第四季起不再收客

有傳香港快運由11月起，不再接待旅行團乘客，只集中營運「散客」生意。旅議會總幹事楊淑芬今日證實消息，並表示現階段只了解香港快運，於第四季起不再收客，但未知之後的季度如何安排。

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，早前香港快運仍未分配11月的機票時，已做好最壞打算，並已部署以其他航空公司替代，因此不感到意外。但香港快運對業界的影響並不能完全消減，由於香港快運經營不少獨家航線，例如日本鹿兒島、四國、高松；越南峴港；泰國清邁等，相關旅行團則只能作出調整。

縱橫遊行政總裁袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

縱橫遊料100名團友受影響 轉坐國泰成本轉移至團費

袁振寧透露，部份目的地可先乘坐國泰航空，轉飛至鄰近機場，再乘坐旅遊巴前往，以四國為例，飛往大阪後只需兩至三個小時便可抵達。惟清邁及峴港則距離鄰近城市的機場過遠，來回需10多個小時車程，因此只能無奈取消相關旅行團。「兩三個鐘都仲可以接受，但來回十幾個鐘寧願唔做。」

袁振寧並透露，上述旅行團在8月份已開始收客，正準備明日通知已報名的顧客，可取消行程及退款，或是更改報名其他旅行團，估計約100名團友將影響。「如果成個行業計，我諗都唔少。」

問到不考慮取消的目的地，改坐國泰航空後，團費會否增加。袁振寧表示，傳統航空包括日航或港航等，機票價格確實較廉航貴一至兩成，但服務相對較高，相信顧客會理解機票的成本轉移至團費內。

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長者或婦孺報團外遊的選擇減少

袁振寧亦指，去年香港快運復飛日本時，稱旅行社為最佳拍檔，沒想到一年後便出現如此變化。他質疑指若香港快運只為利益，可選擇加價，又稱香港快運向旅行社提供的機票，甚至比網上的價格高，因此不解香港快運為何作出相關決定，「成行都百思不得其解。」

袁振寧並批評，香港快運作為國泰航空的子公司，並非全私營機構，應負上社會責任，不應杜絕長者或婦孺，報團乘坐其獨家航線外遊的機會。「如果國泰突然聽日話，我唔做旅行團客，只做自由行團客，睇下會點？」