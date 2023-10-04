大灣區航空嘆疫後難招聘　外籍機師不願回流香港　暑期客機未滿座

由人稱「深圳李嘉誠」黃楚標成立的大灣區航空，啟航至今約一年。大灣區航空行政總裁許漢忠今日（4日）表示，雖然香港已全面通關，但疫情的後遺症仍存在，當年國泰大裁員後，不少航空業人士轉行，流失約千名資深的外籍機師，絕大部份都不願回港工作。客量方面，他表示雖然有港人「報復式旅遊」，但回程機卻甚少外地旅客到港，暑假旺季的整體載客量約七至八成，始終未爆滿。

許漢忠又稱，大灣區航空的定位並非廉航，但亦與傳統的航空公司不同，介乎於兩者之間。現時灣航只有四架飛機，他坦言規模較細，難與國泰等大公司競爭，「呢啲叫做無得比」，認為政府需要在政策上扶持細航空公司，例如在審批航權時提供優先權，以促進競爭。



大灣區航空行政總裁許漢忠（黃偉倫攝）

料11月新增馬尼拉航線

許漢忠今日與傳媒聚餐，講述大灣區航空的發展。他表示，昨日（3日）已獲批菲律賓馬尼拉的航線，有望於11月啟航。不過灣航至今未有內地航線，他解釋內地較其他地區遲開關，亦要審視各航點的需求，尤其現時客機數量有限，不希望只是蜻蜓點水式每周只有一兩班來往。他表示，目標是加開往內地一線城市的航線，如北京、上海，甚至武漢等，但未有具體時間表，只強調希望可以盡快開辦更多航線。

大灣區航空現有四架客機，將於今年年底至明年上半年，再增加四架。另外，早前亦訂購了波音MAX客機，將於明年8月開始交付。談及人手問題，許漢忠表示，每多一架客機，就要招聘約十名機師，以及約20名空服員，現時有足夠人手，但承認疫情後招聘變得困難。他續指，疫情期間約千名資深外籍機師被裁，絕大部份現時都不願返港，只能聘請資歷較淺的機師。

大灣區航空的航線（大灣區航空網頁圖片）

指人手是影響復常重要因素

至於空服員，許漢忠表示本地難以聘請充足人手，近期已於珠三角展開招聘，反應不錯。他嘆道，不少人當年被解僱後已另覓出路，例如有人從事保險業，發覺收入更高。他續指，情況不單止於香港出現，曾與日本的航空公司負責人交談，對方指疫情前從來不用憂慮招聘問題，但現時同樣難以聘請足夠人手。他承認，人手是影響復常的重要因素，歡迎政府輸入外勞。

許漢忠嘆難與大航空公司競爭

談及定位，許漢忠指大灣區航空並非廉航，但亦非傳統航空公司，介乎於兩者之間，形容票價「喺淡季平到震」。席間有記者提到，早前各間本地航空公司，例如國泰、香港快運（HK Express）的票價，都與大灣區航空相若，許漢忠嘆道，細公司難以經營及競爭，「呢啲叫做無得比」。

他形容其他大型航空公司為「大牛龜」，嘆道：「肉又搶骨頭又搶。」他認為，政府需要在政策上扶持小型航空公司，例如在審批航權時提供優先權，獲得更有利的時間，以協助競爭，「有競爭先有進步」。問到現時的經營情況，他表示雖然有港人「報復式旅遊」，但回程機的來港旅客較少；至於暑假旺季的載客率雖達到約七至八成，旺季過後則回落，不過他形容：「仲頂得住嘅。」