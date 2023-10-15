以巴戰爭下港人｜遠嫁以色列　香港太太：我哋會諗點樣繼續去面對

於2019年遠嫁以色列人、在當地定居約5年的港人Angel，如今育有一名三歲半的女兒。在10月7日巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列南部城鎮當天，居住在拉馬干（Ramat Gan，位於特拉維夫東邊的城市）的Angel一家，在早上6時半突然聽見有警報，稱有飛彈可能從加沙飛往該地區。



與以往不同，她指這次警報出乎意料，因事前沒有任何新聞消息。她算算當日警報約有五至六次之多，每次有警報都會躲進用作防空洞的地牢避險，往後的日子平均每日警報則減少到一至兩次。



公司同事被徵召上戰場，幼稚園到大學都停課，Angel指眼前平靜像安息日，但網上世界卻很真實，都是戰爭下生離死別故事。她起初擔心丈夫會受召出征，但認同鄰居所言「如果個個都喺自己屋企睇住電視，都唔去盡一分力，可能成個國家都會冇咗」，因此她稱如丈夫受徵召也會支持。



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Angel一家住在類似香港唐樓的建築，只需下一層樓便到地牢，每次逗留幾分鐘便可回家。她形容地牢環境類似雜物室，有電器設備如電燈及風扇，亦擺放了一些簡單家具如椅子及地毯，小朋友可以坐下畫畫。

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公司同事被徵召上戰場 幼稚園到大學都停課

Angel表示，聽警報進防空洞，是這次戰火對生活最直接的影響，而日常生活亦有改變。她在當地一間大型的高科技公司工作，公司目前允許所有員工在家工作，但部份員工已應召出征上戰場，致部分崗位空缺，公司暫時只能維持最基本運作。

她指所有學校由幼稚園到大學都停課，故女兒也未能上學。她表示，超市及基本的商店仍如常營業，罐頭、零食等亦充足，只是樽裝水存貨較少。她稱一如以往，家中均會儲備一星期份量的糧食，現時會多備些乾糧以及大型充電設備以防突然斷電。

眼前平靜像安息日 網上世界才是真

以色列處於戰爭狀態，但在Angela居住的拉馬干城市，街上安靜如常，「我望出窗口，喺我呢一區，如果你完全唔睇新聞，你就真係唔係好覺得嘅，最多係像平時嘅安息日，因為我哋通常安息日就係比較安靜，因為啲店舖唔開。」

不過，在她接觸的媒體中，難以逃避戰火的陰霾。不論傳媒、Facebook或Instagram，都聽聞朋友或身邊的人在戰火下的故事，「可能講邊個身邊嘅朋友唔見咗，喺星期六嗰個party（受哈馬斯份子屠殺行動的派對）度失咗蹤或者暫時未搵到，或者甚至有啲可能已經verify（證實）咗唔喺度。」

其中一個故事，是關於住在以色列南面城市亞實基倫的一位97歲的獨居老人，那是Angela同事的祖父。老人在當地自行搭建一個房子，並居住了60年，在戰火下仍堅持留下，「他就說他不會走的了，因為這裡始終是我的家，我不會離開去另外一個地方。」故此，老人的女兒決定搬去那裡陪伴父親。

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暫不計劃撤離 指國人團結一致

看過這些消息，Angela稱會盡量令心情平復，保持每天正常的生活作息。她指丈夫曾考慮暫時撤離，但二人商討後決定留下，「因為始終就算真係走，我會自己覺得走咗其實仲驚，因為可能又隨時唔知幾時可以返到屋企。」她表示，如戰火蔓延至北面的黎巴嫩或其他國家，會再考慮撤離與否。

她認為以色列過去因政府欲推出不同改革、納入新法例等，引起當地人不滿及導致社會撕裂嚴重，甚至以不會出征來威脅政府，處於內部較動盪時期，故讓敵人趁虛而入。但當衝突發生，以色列人馬上團結一致。

Angela表示從未目睹過以色列人是如此團結及具強大應召力。她舉例，有同事的丈夫在突襲首天在早上約7時收到電話後，馬上趕赴遭哈馬斯入侵以色列的南面城市，被射傷胃部。然而其妻子卻不怨天尤人，「唔會話喊苦喊寣，反而我哋會去諗，點樣繼續去面對呢件事，繼續如常我哋嘅生活。」

另外，她指有搬遷到美國的前同事，收到電話後，亦立刻從美國趕回以色列應召從軍。

憂丈夫要上戰場 但會坦然支持

Angela的丈夫未有受徵召出征，她解釋因為其服兵役的部門暫時無需出動，亦可能因丈夫年屆42歲，接近出征的年齡上限43歲。雖然她起初擔心丈夫會受召出征，但有機會受召出征的鄰居卻是另一種心情，「佢話擔心都沒用，因為我覺得如果個個都喺自己屋企睇住電視，都唔去盡一分力，可能成個國家都會冇咗，我冇辦法就咁坐以待斃。」因此，她稱如丈夫受徵召也會支持。

在以色列定居五年，雖然明知這是一個動盪不穩的國家，亦想像過會有戰火的時刻，但Angela形容這裡是她的家，一個她曾經歷過疫情及生育小孩的地方。