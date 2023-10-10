以巴衝突｜58歲入籍以色列港人稱　願上戰場保家衞國：有國就有家

巴勒斯坦激進組織哈馬斯上周六（7日）發動名為「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）軍事行動，突襲以色列，以色列隨後宣布進入全面戰爭狀態。已入籍以色列並移民當地約40年的港人Billy，接受《香港01》訪問時形容，今次是他移居多年以來最嚴重的一次衝突，以他居住地耶路撒冷為例，昨日發出兩次警報，市民因憂慮導彈襲擊不敢外出，自己亦要走入防空洞避難。

他稱，曾服兵役的他和女兒，自已為保家衞國做好準備，「冇得擔心，有國就有家，我𠵱家嘅心態都係，如果以色列要我當（兵），我都要去服軍役，我都會去！」



+ 3

10月10日，以巴進入緊張狀態後，耶路撒冷的街上人跡罕至，Billy坦言市民「都驚佢射導彈過嚟」。（受訪者提供）

58歲的Billy多年前在耶路撒冷開設中餐館。他表示，哈馬斯上周六對以色列的攻擊相當突然，俘虜了不少以色列人，他形容今次讓哈馬斯突襲成功，是以色列情報部門罕有「失手」，「係呢次比較失敗啲，比佢（哈馬斯）入到嚟，啲情報收唔到、錯誤咗」，形容情況較罕見，亦是他定居以色列40年來經歷最嚴重的一次衝突，現時以色列政府已召集「預備役軍人」進攻加沙等南部一帶，其友人亦已被徵召到南部。

他續指，現時戰火僅集中在南部，即鄰近加沙地區，「炸得都幾嚴重」；而與敍利亞接壤的戈蘭高地等北部地區，亦憂慮會受真主黨影響，但該兩區較少人聚居，亦相對較少港人或華人，暫時戰區亦未見擴散，「耶路撒冷都有好多阿拉伯人居住，如果打到入嚟耶路撒冷就唔掂㗎喇。」

圖為2023年10月9日，以色列對加沙進行襲擊期間，濃煙滾滾直撲半空，火光將天空映照成橙紅色。（Reuters）

10月10日，耶路撒冷舊城區，包括市集亦顯得十分蕭條，Billy指，聖城內的宗教活動亦已暫停。（受訪者提供）

耶路撒冷街道人跡罕至

被問到民眾的生活情況，Billy提到，以巴進入緊張狀態後，單是昨日（9日）已發出過兩次警報，是近十年來首次再響起警報，雖然戰亂並未打入聖城耶路撒冷，但街上已人跡罕至，坦言市民「都驚佢射導彈過嚟」，四大宗教所在的舊城區，包括市集亦顯得十分蕭條，據他了解宗教活動亦已暫停，以避免出現人命傷亡，不少店舖亦已落閘，其餐館周日（8日）起已無開門營業，「條街冇晒人，你開嚟都冇用」。

他透露，近日亦有遊客和華人向他和太太查詢，以色列的局勢狀況，他們隨即以安撫對方：「如果求救我都幫佢哋，就算國內人、華人，佢哋問，都會盡幫佢哋，佢見到我喺度，都唔驚啦，我都唔驚，佢有咩好驚，（我）一定會幫佢哋。」

雖然市面一片凋零，但Billy強調，當地人對以色列軍方有信心，相信會有能力解決今次戰火，更能「速戰速決」，盡快回復日常生活。他亦向求助的華人大派定心丸指：「以色列好安全，你放心！你感覺到出街……雖然啲人全民皆兵，全民皆兵係好事，治安好好多，咁你都放心，你見到人抱住平常心態咁生活，基本上你都唔需要驚啦。」

以色列繼續轟炸加沙，圖為2023年10月10日在加沙地帶南部。（Reuters）

他又指，以色列人一直處於預戰狀態，隨時要保家衞國與敵人拼過，「佢哋都預咗，喺以色列長大、喺以色列生存，佢哋都預咗好多，個心態上係預備咗出戰、為以色列打」，故對今次突襲抱平常心，未有特別影響生活，亦未見超市等被搶購一空的情況。

移民港人：有國就有家

Billy透露，其女兒曾在以色列軍隊的情報部門工作，他自己則在27、28歲時亦曾服兵役半年，二人早已準備好隨時被徵召服役，「冇得擔心，有國就有家，我𠵱家嘅心態都係，如果以色列要我當（兵），我都要去服軍役，我都會去，不過就唔會（叫我）喇，我咁大年紀，個心態就係，我唔會驚。」