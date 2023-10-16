海外醫生｜71人已入職醫管局　未來再多40人　回流醫生：薪酬較佳

公營醫院人手短缺問題未能解決，醫院管理局正積極循不同渠道招聘非本地培訓醫生。醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，今年4月至9月已超過130名非本地培訓醫生已完成面試並獲聘用，至今年9月底已有71人在醫管局工作，料未來數月會再多40多名醫生加入。她稱早前往英國及澳洲兩次招聘之旅反應正面，共招攬10多名醫生，7成已簽約，正計劃明年再往英澳兩地招聘。



有英國回流的醫生入職醫管局工作，指回港可與家人多相聚，又稱雖然香港工作量較大，但正好可更多累積臨床經驗，經過適應期後與病人溝通不存在問題，而醫管局薪酬福利及培訓機會較佳，故決定回港工作。



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根據醫管局早前公布，截至今年7月底，公立醫院過去一年醫生流失率為6.9%，護士流失率則為10.3%。醫管局啟動多個計劃招聘非本地培訓醫生，包括前往英國及澳洲招攬在當地完成醫生註冊的香港醫生。

共130名非本地培訓醫生獲聘 主要來自英澳、馬來西亞

醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，今年4至9月已有超過130名非本地培訓醫生完成面試並獲聘用，主要來自英澳、馬來西亞、荷蘭等也有。截至今年9月底，共有71名醫生正在醫管局工作，未來數月會有多約40位醫生加入，會獲安排在各聯網多個主要專科工作，包括人手緊張的內科、外科及麻醉科等。

今年兩次招聘之旅，關慧敏形容反應正面，當中七成已簽約，其餘或因當地工作、實習及生活等問題需時解決，醫管局設有熱線協助該些醫生。她稱現時招聘海外醫生計劃七成在外國讀書的港人子弟，少數有三成人未曾香港生活過，非本地培訓醫生可透過有限度註冊或特別註冊執業，兩者現時比例為六比四。

醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏（中）表示，今年4月至9月已超過130名非本地培訓醫生已完成面試並獲聘用，至今年9月底已有71人在醫管局工作。右為新界西聯網眼科駐院醫生秦肇斈，左為新界西聯網家庭醫學及基層醫療部駐院醫生馮譪妍。（何瑞芬攝）

政府今年公布第四批認可醫學資格名單，首涵蓋港人可選讀的內地院校醫科課程，關慧敏稱在未涵蓋前，已有在內地培訓的香港醫生申請，至於醫管局正為5名環球醫療人才匯聚計劃醫生作申請，當中有來自英國、馬來西亞及葡萄牙。

兩名英國培訓回流的醫生今年分別入職醫管局，其中29歲的秦肇斈15歲在港完成中三學業後，便赴英留學，在英國基爾大學完成內外全科學士及解剖學碩士課程，並於英國完成兩年實習，期間完成工商管理學碩士課程及正攻讀公共衞生管理碩士課程，今年4月參加倫敦招聘活動，6月申請入職，通過有限度註冊，上月入職醫管局新界西聯網眼科駐院醫生。

公營醫院人手短缺問題嚴重。（何瑞芬攝）

回流醫生：返港工作可陪家人

秦表示，其碩士論文主題正是香港醫療系統人手問題，認為今次機會正好了解香港情況，並稱離開別井多年，疫情期間與家人數年不見，回港工作可返港陪伴家人。他又說，香港工作時長雖較多、工作較忙，但薪酬福利待遇較好，也有更多臨床實習經驗。

他說，自己廣東話及普通話均十分流利，適應過後與病人交流暢通，「香港係家，我心願、志願係為香港廣大市民作出貢獻」。

現年30歲的馮譪妍則完成最後一屆會考後，赴英國升學，並在2017年畢業於英國碧仙桃大學內外全科醫學士，在英國醫院完成兩年實習期後即返港，在其他醫療機構工作，其後通過特別註冊，今年6月入職醫管局新西聯網家庭醫學及基層醫療部駐院醫生。

完成實習即選擇回流，馮稱因家人在港，而醫管局培訓機會較多，薪酬福利較佳。她稱興趣較廣泛，也想接觸多些長者，故在家庭醫學科可接觸不同病人。她表示，已適應用廣東話醫學術語與病人溝通，也與身邊同事相處融洽。

▼第四批獲承認醫學資格名單（共 25 項醫學資格）▼

