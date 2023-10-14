MPF｜業界稱不良中介存在已久　抽20%佣　吼準BNO不獲承認吸新客

廉署日前搗破一個貪污犯罪集團，涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強制性公積金計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。有移民顧問相信，由於中國外交部和港府2021年1月起，不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明，致使有不良中介吼準此班「客戶」，教唆他們訛稱永久離港以提早取回強積金，從中收取佣金獲利。



目前政府不接受持BNO移居英國的強積金供款人申領提早領取強積金。（資料圖片）

不良中介存在多年 從中抽取至少兩成強積金款額作佣金

有不願具名的金融業界稱，聲言可替打工仔「合法」提早提取強積金的不良中介存在多年，在持有BNO的港人可循「5+1」移民英國之前已一直存在。早年，他們一般會以cold call方式致電遊說打工仔以造假文件，甚至提供偽造的某國家「住址證明」，再教唆打工仔宣誓，以「永久離港」為由提早提取強積金，中介會從中抽取至少兩成強積金款額作佣金。

提供偽造某國家「住址證明」 以往對象一般是欠債人士

該業界稱，此班「永久離港」人士部份會短暫離開香港，以營造曾移居「當地」假象，但一般只有數星期以致數月，甚至有人根本沒離開香港。即使積金局、不同勞工團體以致執法部門呼籲或打擊，但此類不良中介仍存在，目標對象以往是欠債或將轉投沒有收入證明行業：「以（打工仔MPF戶口）有40萬滾存為例，呢班中介會抽10萬佣，打工仔蝕好多架，但等錢使嘅依然會鋌而走險咁做。」

該業界相信，當BNO不再獲承認護照作為旅行證件和身分證明後，有人再吼準此班潛在新「客戶」，續以漁翁撒網方式或在相關的社交專頁「搵客」，他亦相信之後會陸續有個案被揭發。

英有不願具名的金融業界指，不良中介遊說打工仔提早領取MPF而從中賺取佣金情況存在已久，而當BNO不再獲承認護照作為旅行證件和身分證明後，或有人再吼準此班潛在新「客戶」，續以漁翁撒網方式或在相關的社交專頁「搵客」。（香港01圖片）

環凱移民顧問董事張家禧表示，不少移英港人由於要等候在年滿65歲後，才可分期或一次性取回強積金，部份人或受不良中介教唆，訛稱永久離港以向受託人申請提早取回強積金，中介人從中收取佣金獲利，「佢哋（中介）為申請人做虛假文件，當然（宣誓時）唔會話係移民英國，而會話去其他地方。」

循「5+1」移英港人 料最快2025年才知批核結果

另一移民顧問、Smart2Go移民平台創辦人兼首席移民顧問余偉龍則指，若持有BNO的港人循「5+1」移民英國，申請人須居住5年後可申請永居權，由於BNO護照不被承認作身分證明，故移英的BNO持有人，最快或要等到2025年才能得知申領強積金批核結果，但目前仍有很多未知數。

他估計，港府未來或會把申請提早提取強積金政策再收緊，「可能到時一定要出示到持永久居留的文件，又或者係要付上代價先拎得到。」

積金局：要求所有受託人做好把關工作

廉政公署證實早前採取執法行動，搗破一個貪污犯罪集團，他們涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強制性公積金計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。行動至今拘捕20人，包括該名保險代理及十多名涉案強積金供款人，他們涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條。

積金局表示，關注有關事件，正全力配合廉政公署的執法行動，打擊違法行為。局方指，強積金計劃成員以永久離港為理由申請提早提取強積金，必須向受託人提交申索表格和相關文件，以及作出法定聲明。根據《強制性公積金計劃條例》，任何人士如向積金局或受託人作出虛假或具誤導性陳述，屬刑事罪行，可被檢控。

當局提醒強積金計劃成員及強積金中介人切勿以身試法，局方與相關執法部門一直保持緊密聯繫，並設立通報機制，處理任何可疑個案。積金局並已要求所有受託人制定內部守則及風險監控措施，做好把關工作，一旦發現可疑個案，會即時跟進，以打擊違法行為。