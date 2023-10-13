一豚豬手傳結業　消委會接6宗預繳式投訴　積金局揭欠供13萬元MPF

連鎖餐廳「一豚豬手專門店」近日傳出消息，不少加盟商因經營困難結束經營，不少顧客手持禮券申訴恐變「廢紙」，一豚豬手在社交平台呼受影響顧客私訊跟進。



消委會今日（13日）公布，暫接收6宗投訴，涉款千多元，將介入跟進，提醒任何商戶出售預繳式禮券，必須確保能履行交易承諾，否則有機會違反《商品說明條例》。



積金局亦表示，已收到十宗投訴，涉事公屢次拖欠強積金供款，自去年起，已成功為80名僱員追回約63萬元的供款及附加費，而今年4月至8月共5期，涉未有替30名員工供款，涉及約13萬元，將採取法律行動。



連鎖餐廳「一豚豬手專門店」近日傳出消息，不少加盟商因經營困難結束經營。（「一豚豬手專門店」fb）

消委會總幹事黃鳳嫺於商台《在晴朗的一天出發》表示，就一豚豬手收到6宗投訴，投訴人均持有餐廳禮券，追討金額涉及1,350元，她指涉事商戶雖然在社交平台呼籲受影響顧客作出登記，但未有交代後續安排，消委會將跟進。

如未能履行交易承諾出售禮券或違《商品例》

黃鳳嫺透露，有投訴人早於一至兩個月前已經購入禮券，懷疑商戶涉嫌欺騙成份，擔心將來不能兌現，她提醒各商戶，如果在出售預繳式禮券時，如無理由相信可以履行交易承諾，便有機會觸犯《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行。

黃鳳嫺又關注，不少商戶都會出售餅卡、湯券等，如果營業金額龐大，公司變相儲起一大筆消費者的預繳費用，認為長遠要研究加強規管。

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片）

積金局接十宗投訴 今年無為30員工供款涉13萬元

積金局表示，至今已接獲10宗相關投訴，並正在調查中，康歷企業有限公司(ConicCorporationLimited)為一豚豬手專門店共17間分店的經營者，康歷企業屢次拖欠強積金供款。積金局自2022年1月，已成功為80名受影響僱員，追回約63萬元的供款及附加費。

積金局又指，康歷企業未有就今年4月至8月共5期，為30名員工繳交強積金供款，涉及約13萬元，積金局將向法庭作出民事申索，追討欠款，若未有按法庭判處繳付欠款，積金局會採取其它執法行動，例如查封其銀行戶口，以追討欠款。如該公司最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。

一豚豬手fb籲顧客留言跟進

一豚豬手昨晚（12日）在社交台平發出公告，指疫情及通關後，由於食材價格不斷上升，人手持續招聘不足，經濟復甦的步伐也不如預期，舖租續約的增幅驚人，成本壓力瞬間倍增，對加盟商經營造成了不少的困難，提出結束經營，「加盟商亦無法再繼續履行與總公司之合約協定，我們感到遺憾之餘亦暫時未有能力可以處理餘下事項，對此深感抱歉。」

一豚豬手又指，目前暫時未能和加盟商達成共識，正採取法律行動解決和加盟商之間的糾紛，總公司亦積極尋求其他合作夥伴協助幫忙兌換禮券，顧客可以私訊聯絡，分階段處理所有換領事宜。