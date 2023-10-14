亞運賽艇銀牌梁瓊允稱學習場地少　冀港府多推廣　讓項目不再冷門

香港代表隊在今屆杭州亞運會獎牌數目創歷史新高，特區政府和港協暨奧委會今日 （14日）下午舉行香港代表團返港歡迎儀式。首度出戰亞運賽艇就奪銀的梁瓊允表示，賽艇運動比較冷門，學習場地亦較少，希望政府多加推廣令運動普及。



男子橋牌隊成員黎偉傑奪金，表示彌補了五年前的遺憾，另一成員何煒霖表示學會領先時亦要擺正心態，保持「搏」的氣勢。



獲得今屆香港亞運首金、香港賽艇男子雙人單槳無舵艇代表林新棟及王瑋駿。（歐嘉樂攝）

首出戰亞運賽艇奪銀 教練河邊踏單車緊追鼓勵

在杭州亞運女子雙人單槳無舵艇決賽，港隊組合張海琳、梁瓊允取得一面銀牌。 梁瓊允表示，今年首次參加亞運，很高興取得這個成績：「備戰兩年來都好值得啦。」

她指整個比賽距離為2,000米，比賽剛開始便一直與南韓隊不相上下，「由零到千米都係同南韓隊好接近嘅。」她表示，幸好有教練從頭到尾，在賽事場地的河邊一邊踏單車追著，一邊鼓勵及提醒她們保持冷靜：「我哋教練由頭到尾踩單車跟住我哋，即係Keep住嗌住我，令到我冷靜返落嚟，就可以表現得好啲啦。」

杭州亞運女子雙人單槳無舵艇決賽港隊成員梁瓊允表示，今年第一次參加亞運取得銀牌並喜稱：「備戰兩年來都好值得啦。」（歐嘉樂攝）

賽艇較冷門 望政府推廣普及

她表示，政府雖提供運動員許多資助及支援，不過賽艇比起其他運動項目相對冷門，較少場地供學習，如先前僅有沙田，現時這項運動在西貢、大美督等地方開始普及，她表示希望政府可以再促進賽艇的普及。

左起）男子橋牌隊成員何煒霖、黎偉傑及橋牌女子隊成員顧可容。（歐嘉樂攝）

賽艇男子雙人奪亞運首金 再備戰明年奧運資格賽

獲得今屆香港亞運首金、香港賽艇男子雙人單槳無舵艇代表林新棟及王瑋駿。

林新棟表示，對於獲得金牌心情激動，因為有許多人親身到場支持他們，沒有辜負自己的努力及教練團隊的資源，「我想畀一個好嘅交代佢哋，咁最後攞到呢面金牌我就有啲激動。」王瑋駿則表示整個團隊、教練，他和林新棟在這兩年努力認真投入訓練，「個目標擺咗個金牌到，咁我哋付出咗咁多，應該係會得到返呢樣嘢嘅。」

林新棟表示亞運會完結後，稍作約兩星期訓練調整，他與王都身心放鬆了一段時間，在前日重回正常的全職訓練，他亦指未來會備戰明年5月在瑞士將舉行奧運資格賽，「我哋都會全力去進行衝擊最高嘅名次。」

期望政府鼓勵年輕一代投入不同運動項目

王瑋駿表示，東京奧運有許多運動員都獲取佳績，政府及市民對體育關注更多，並希望政府鼓勵更多年輕人、小朋友或有潛質的運動員繼續投入不同運動。他認為，賽艇相比於其他項目如劍擊、遊水等算為較冷門運動，故希望奪金後賽艇項目可獲得更多關注度。

男子橋牌奪金彌補五年前遺憾 團隊氣氛和諧助發揮

男子橋牌隊黎偉傑表示，五年前在亞運會比賽取得銀牌，而今年取得金牌，算是彌補當年的遺憾。隊員何煒霖則表示，在比賽之前很好擔心，練習時亦失準，但所幸團隊氣氛和諧，令自己發揮到最平時最放松的表現，亦是最好的表現，「一路成隊個氣氛就好，一路咁打落去，就連贏六場七場八場。」

學會領先要擺正心態：保持「搏」的氣勢

他續指近年獲政府資助故能參加不同比賽累積經驗，明白在領先如何擺正自己心態，「一路就領先，一路就Keep嗰個搏嘅氣勢，一路搏上去，一路都冇俾人追上，咁就好開心，為香港攞咗第八年嘅金牌。」另一方面，他指為備戰亞運會，團隊亦聘請世界級教練提供許多專業意見，完善他們的默契及技術。

橋牌女子隊利用放工後及周末備戰奪銅

香港橋牌女子隊成員顧可容，很高興今次能獲得一面銅牌。她指因為屬業餘運動員，備戰比較辛苦，需在放工及星期六、日才有時間進行訓練，不過橋牌會很支持她們並提供不少資源如聘請教練等。她指今次比賽原本領先對手，不過後來被台北隊追上，結果獲得銅牌，不過認為是一個值得分享的經驗：「點樣係領先嘅時候，點樣可以保持住我成績……」