杭州亞運｜抱石、霹靂舞港隊有突破　鄭泳舜倡官涌街市設比賽場地

杭州亞運已經完結，港隊發揮出優異成績。除了奪得獎牌的項目，屬於城市運動的抱石和霹靂舞亦有突破。民建聯立法會議員鄭泳舜在港台節目訪問兩個項目的專家，均認為官涌街市將來改建為「城市運動體育中心」後，可設立比賽場地，支持抱石和霹靂舞發展。



陳翔志在初賽的抱石賽獲得99.7分。（資料圖片/杭州亞運共享圖片）

官涌街市將改建為城市運動體育中心

《施政報告》提出將支持發展三人籃球、運動攀登、滑板等城市運動，而《財政預算案》則建議官涌街市改建為「城市運動體育中心」。

鄭泳舜在港台節目訪問了霹靂舞總會主席林生源和JUST CLIMB香港室內攀石場創辦人何善揮，他們均表示兩個項目的香港運動員均有突破，攀登方面，港隊最佳成績是奪得男子攀石和難度兩項全能的第7名。在霹靂舞方面，港隊亦打入16強賽事。

B-Boy C Plus（施嘉鑫）成功打入前16晉級，惟8強止步。（資料圖片/葉詩敏攝）

倡場地符合國際標準 舉辦更多比賽

不過，兩人均說現時甚少大型城市運動賽事在港舉行，運動員缺乏賽事經驗，又指香港欠缺國際標準場地讓運動員訓練。他們建議，「城市運動體育中心」要設立符合國際標準的場地，包括大型抱石場及霹靂舞比賽場地，並將中心和周邊環境連繫起來成為「小社區」，支持城市運動發展。

鄭泳舜希望，政府盡早公布「城市運動體育中心」的規劃細節，又期望將來可舉辦更多賽事，讓香港運動員「以賽帶練」。