8月旅客人次回升至疫情前八九成　楊潤雄指內地客減購物多深度遊

內地客來港消費模式改變，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（15日）在電視節目提到，8月的旅客數量已回復至疫情前的八九成，當中仍以內地客居多，初步也留意到內地客的消費模式改變，由以往的購物變成來港深度遊，「都係消費，只不過類別唔同咗，受惠嘅都唔同咗。」他續指，訪港旅客組合一直很多元，只是以往較易留意到名店外多人排隊，縱然現時這種情況減少，但他相信其他方面可以補足。



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄在無綫節目《講清講楚》表示，八月的旅客數量已回復至疫情前的八九成，當中仍以內地客居多，但整年計算，因今年首三月未恢復，旅客數量與疫情前仍有距離。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/余俊亮攝)

「都係消費，只不過類別唔同咗，受惠嘅都唔同咗。」

他又指，初步留意到內地客的消費模式改變，以往較多購物，會多買奢侈品、日用品，變成較多來港深度遊，主要來體驗香港的生活及文化，欣賞自然風景、夜景、參觀文化項目，「都係消費，只不過類別唔同咗，受惠嘅都唔同咗。」據當局初步觀察，內地客現時在人均消費、及平均逗留日數，與以往分別不大。

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名店外排隊減少 業界要留意作出調整

被問到內地客來深度遊的消費金額，始終與以往買奢侈品有差距，是否要上調訪港人數目標，楊潤雄回應指，旅遊業對整個經濟的推動，不止於購物，疫情前也有很多人來參與博覽、辦聚會等，旅客組合一直也多元，只是以往較易留意到名店外多人排隊，現時這種情況確實可能減少，但他相信其他方面可以補足，而業界也要留意旅客要求有改變，要因而作出調整。

他提到，當局有做其他宣傳，吸引其他地區的旅客來港，不過地理位置上，香港與內地鄰近，且文化、歷史上有獨特性，自然會吸引較多內地人來港。他指香港是好客之都，歡迎更多旅客來港，不過，以往旅客有時過度集中某些地區，會有擠迫感，強調在吸引旅客來港時，也要平衡對市民生活的影響。