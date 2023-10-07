黃金周錄110萬內地客訪港　為疫前85%　煙花匯演最吸客43萬人觀賞

十一黃金長假結束，文化體育及旅遊局今日（7日）指，入境處共錄得約110萬內地旅客入境，約為疫情的85%，當中入境高峰期為十一國慶日，有約18萬人次訪港。政府期間舉行三個大型活動，當局指，國慶煙花匯演吸引43萬人次欣賞，是三大活動中最吸客。文體旅局局長楊潤雄稱，政府會總結經驗，為未來的協調工作，以及提升旅客訪港體驗做好準備。



▼10月1日 尖沙咀海傍擠滿等待觀看國慶煙花人群▼



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日均14萬人次入境

文化體育及旅遊局表示，在一連8日的黃金周長期，入境處錄得合共約110萬內地旅客人次經各海陸空管制站訪港，數字符合假期前估計約100萬人次，平均每日內地旅客入境人次約14萬，較五一黃金周高約一成，惟仍未追上疫情前的水平，今年的內地旅客數字，是2017年至2019年十一黃金周的約85%，或是2017年至2018年的70%。

當局指，內地旅客入境最高峰日子為國慶日當日，有約18萬人次訪港；平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線，形容各口岸運作及運輸服務暢順。

文體旅局又引述旅發局統計指，酒店整體入住率達到90%，而在訪港內地旅客當中，約45%為過夜旅客，比率與2017年至2018年的同期相若，而旅客對餐飲、購物和觀光體驗的滿意程度，達到90%以上。

當局提到，在黃金周期間已舉辦三項大型活動，參與人數分別為：

．9月13至10月2日，維園舉辦的「癸卯年中秋綵燈會」：20萬人次參觀

．9月28日至30日，大坑舞火龍：4.8萬人次參與

．10月1日，維港國慶煙花匯演：43萬人次欣賞

▼10月1日 國慶煙花匯演再次維港上空綻放▼



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另外，當局指，十一黃金周的訪港旅客到訪的主要旅遊景點，包括西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等，形容相關熱點人流亦非常暢旺，個別景點的旅客到訪人數更接近甚至超出疫情前的水平，人流管理工作順利。

旅監局暫未收威迫購物投訴

當局又指，如同政府及業界所料，十一黃金周並非團隊旅遊高峰期。根據旅監局的登記資料，過去八日共有約780個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約2.68萬，佔整體的約2%，強調旅行團的秩序整體良好，旅監局截至今日沒有收到在國慶黃金周期間，有關威迫購物的投訴。

▼10月2日 上水「藥房街」一帶十分冷清▼

