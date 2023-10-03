十一黃金周｜首四日61萬內地客訪港　佔疫情前六成　85萬港人北上

內地正值中秋節及十一國慶黃金周，由中秋節正日（9月29日）至昨日（2日），四日累計有60.9萬人次內地客訪港，與新冠疫情前比較，2018年十一黃金周首四日，內地客高達97.3萬人次，初步計算內地客量回復約六成三。而本港過去四日至少有85.3萬人次「北上」，比「南下」內地客多24.4萬人次。



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根據入境處數字，9月29日中秋節，內地訪客錄得122,877人次，9月30日有158,802人次，10月1日國慶日高達177,770人次，昨日10月2日就有149,709人次。

2018年黃金周首四日97.3萬內地客

今年十一黃金周首四日，內地訪客累計有60.9萬人次；翻查疫情前數字，2018年十一黃金周首四日，內地訪客有逾97.3萬人次，即內地客暫時回復到疫情前約六成三。

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中秋國慶四日內 北上港人比南下內地客多24萬人次

不少港人趁長假期外遊，過去四日至少114萬人次港人離境，當中至少85.3萬人次經北上口岸出境，即過去四日北上港人比南下內地客多24.4萬人次。