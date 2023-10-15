夜繽紛｜廟街11月變身如海濱夜市　楊潤雄籲商戶及居民一人行一步

「香港夜繽紛」計劃下多個夜市反應超乎預期，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（15日）在無綫節目《講清講楚》表示，目標11月展開推廣廟街，形式會類似海濱夜市。他希望透過重推地道美食、辦表演，重新展現該處的特色；廟街也是住宿區，所以也要顧及居民的生活需要，呼籲商戶及居民「一人行一步」。



另外，香港藝術館、科學館及太空館現時至11月底逢周五、六、日及公眾假期延長開放至晚上10時，期間於周六晚推出特別活動。楊潤雄也親身到太空館參加「星空遊樂園」，在天台使用天文望遠鏡觀賞維港上的星光，又夜觀「好物有型-香港藝術館藏精品展」。



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廟街夜市詳情仍在商討 重推地道美食、辦表演

就廟街發展，楊潤雄提到希望11月在廟街會有推廣，又指廟街一直有其特色，有睇掌、有表演等，希望透過重推地道美食、辦表演，重新展現該處的特色。但他續指，廟街也是住宿區，所以也要顧及居民的生活需要，呼籲商戶及居民「一人行一步」。

他指，廟街推廣活動的形式會類似海濱夜市，不過詳情仍在商討，活動會在周末或平日舉行、持續多久等問題會視乎需要，不過他期望可建立生態，未來會有人自發在廟街辦活動、做表演。

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至於女人街、花園街會否有同類的推廣活動，楊潤雄則指女人街、花園街與廟街有分別，前兩者着種購物，如要推廣，需要先考慮其運作模式及特色。提到牌照活化的問題，楊潤雄指現時會先主力着力於推動生意。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/余俊亮攝)

倡私人場地持有人提供更多場地供青年人表演

楊潤雄又指，從推廣藝術的角度，也鼓勵容許更多人在街頭表演，惟香港地少人多，道路較窄，需要考慮安全問題，康文署則已有先導計劃開放戶外地方讓青年人表演，未來會考慮提供更多場地，也希望藉以推動更多機構願意提供更多私人場地。

政府近日也提出修例，放寬年輕人進入持牌桌球室的限制，楊潤雄稱修例放寬限制青少年進入持牌桌球室的時間、並將最低年齡限制下調，事前已與保安局及警務處商討及評估風險，如有需要，會更小心考慮桌球室的發牌條件。他又說，在過去20年，桌球運動發展有很大變化，不再只是娛樂，不少人都視之為可專注發展的一項運動。

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到太空館天台觀星 夜行藝術館

另外，楊潤雄在其社交專頁表示，香港有不少博物館嚮應夜繽紛，香港藝術館、科學館及太空館現時至11月底，逢周五、六、日及公眾假期，開放開長至晚上10時，期間的周六會有特別活動。

楊潤雄表示，昨晚（14日）一口氣到了太空館和香港藝術館，體驗下這些特別活動。他在參與了太空館的「星空遊樂園」，在天台使用天文望遠鏡觀賞維港上的星光，並且在展覽廳參與遊戲；又夜觀藝術館的「好物有型-香港藝術館藏精品展」，也體會藝術館與香港電影資料館合作舉辦「浪漫光影遊樂園」活動，「看到觀眾在藝術館看欣賞愛情電影，度過一個浪漫之夜。」

他指科學館舉行「科普遊樂園」，透過不同攤位遊戲，公眾可以製作趣味小手工或親身嘗試不同的科學實驗，領略科學的趣味。