調查：兩成受訪者了解AED不適用情況　半數認為需加入常規課程

香港紅十字會委託中文大學傳播與民意調查中心，進行一項有關香港公眾對自動體外心臟去纖維性顫動器（AED）的認識和態度的調查。調查顯示，超過一半受訪者表示，有見過或聽過AED這個詞語，但被問到在哪一種情況不應該使用AED進行急救，只有21.1%的受訪者能夠正確地指出當傷病者仍有意識時，不應該使用AED。



超過一半受訪者表示，有見過或聽過AED這個詞語。（香港紅十字會提供圖片）

傷病者仍有意識時不應用AED機

該中心在7月19日至8月11日期間，以電話調查方式了解香港公眾對AED的認識和態度，調查結果顯示，超過一半受訪者表示，有見過或聽過AED這個詞語。

被問到在哪一種情況不應該使用AED進行急救，只有21.1%的受訪者能夠正確地指出當傷病者仍有意識時，不應該使用AED，有55.6%受訪者錯答了「傷病者大量出血」。

四成受訪者擔心用AED進行急救冒上法律風險

有接近80%受訪者同意，在緊急情況下，市民大眾願意使用AED 對拯救生命而言可以起到很大的作用。亦有67.1%受訪者指，如果有人需要協助，就算不認識傷病者，都會嘗試使用AED為其進行急救。

但同時，有57.3%以及42.4%受訪者指，會擔心自己不正確使用AED而傷害到傷病者或自己，以及會擔心使用AED進行急救會令自己冒上法律風險。

受訪者對使用AED機信心不足一半

受訪者就自己是否有信心使用AED以1至10分作出評分，1分代表「非常沒有信心」，10分代表「非常有信心」，調查顯示，平均分只有4.73分。超過一半受訪者認為需要將AED教育加入學校常規課程。

香港紅十字會今日（15日）在舉行了「世界救心日活動」，以「敢做 CPR+AED，發 揮旁觀者力量」為主題，透過AED使用示範、嘉賓分享、攤位遊戲、工作坊及展覽等環節，增加參加者對 AED 的認識及使用信心，鼓勵公眾在有需要時敢於伸出援手。

西貢區社區中心項目經理（貢家延鄉情：鄉郊地 區支援計劃）吳嘉薇分享在西貢的偏遠村落曾發生心跳驟停事件，所以他們在香港紅十字會協助下，在蠔涌村、田寮村及北港村等村落安裝 AED，藉此提高 AED 覆蓋度及培養村民守望相助的意識。