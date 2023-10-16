施政報告｜蛻變計劃料數以百計反修例青年刑滿　倡政府僱用樹榜樣

本港2019年爆發反修例風波，一直協助被捕青年的「蛻變計劃」團隊今日（16日）在報章撰文，指出未來3年會有數以百計更生青年重返社會，各界宜作好準備協助他們重投社會。不過，團隊指過往部分獲釋年輕人受到負面標籤及誤解，在學業或工作上碰壁；有心幫忙的人卻擔心被扭曲原意，「被民粹輿論圍攻，徒添信譽風險」，甚至害怕被「秋後算賬」。



團隊希望政府可以「多走一步」，政府部門及公營機構可以僱用更生青年，以言行呼籲其他僱主仿倣；學校等給他們新機會，期望新一份《施政報告》可以為年輕人燃點希望，讓他們和整個社會一起重新出發，共建未來。



宋恩榮（左）及其妻子宋陳寶蓮（右）2020年中牽頭成立「蛻變計劃」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「蛻變計劃」創辦人、著名經濟學者宋恩榮及團隊成員在《信報》發表評論文章，指出反修例事件至今4年，隨着愈來愈多被捕年輕人完成服刑，預期未來3年，有數以百計更生青年重返社會，各方面宜早作準備，協助他們重投社會。

有心幫忙卻憂被扭曲 受民粹輿論圍攻

蛻變計劃指出，過往部分獲釋的年輕人在重投社會時遇到不少阻礙，包括面對負面的標籤以至誤解，令他們在繼續學業以至尋找工作上屢屢碰壁，部分亦因為專業資格受影響而未能重操本業，強調協助年輕人重新融入社會，「絕非一個人、一個機構便可」，需要各界努力，再加上整體社會包容和接納，方能成事，然而，「社會各界縱是有心幫忙，卻不無擔憂，擔心被一些人扭曲原意，被民粹輿論圍攻，徒添信譽風險，部分甚至害怕被『秋後算賬』。」

2019年反修例示威連場，被檢控者約3,000人。（資料圖片／鄭子峰攝）

呼籲僱主、學校提供機會 稱無要求特赦

他們又指，雖然行政長官李家超曾表示願意協助被捕年輕人重回生活正軌，但仍未足以消除各人的疑慮，認為最有力的方法就是特區政府再多走一步，政府各部門及旗下的公營機構對更生青年採取開放態度，在確保公開及公平的原則下僱用這些年輕人，或提供短期工作、實習機會等，並以言語及行動呼籲僱主、學校、社會機構和團體給他們新的機會，讓香港可人盡其才。

就檢控過程，團隊指被捕的一萬多人中，被檢控者約3,000人，尚有大量被捕人士仍然候查，「我們明白，2019年社會事件規模龐大，被捕人數眾多，執法機構需時搜證；但漫長的等候過程中，對年輕人是一大折騰，也令他們難以規劃人生」。團隊稱無要求予以特赦，但步伐緩慢不單有損整個政府的公權威信，亦違背法治精神，希望政府可以加快調查、檢控及審訊。