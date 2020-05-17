黑道大哥蛻變　任中學輔導員為壞學生「拆彈」：埋佢身教佢做好人

學生時代因為常被校外「爛仔」欺凌，劉冬青選擇「跟大佬」自保，從此便在壞學生的路上一去不復返——中三未讀完，已經被踢出校四次、16歲更曾因販毒被還押。透過律師僥倖獲釋，他絲毫沒有反思自己的行為，繼續做毒品生意，直至真的獲罪入獄，才想要改邪歸正。 在牧師的幫助下，他痛改前非，和過去徹底告別，再多的威逼利誘，他也不再「逞凶鬥狠」。在朋友介紹下，他曾入中學擔任輔導員，以自己「行差踏錯」的經歷提醒在校學生不要誤入歧途，現時更應邀，擔任香港教育大學「教師專業進修課程證書（香港生命教育-小學教師深造班）」的嘉賓。劉冬青說在中學擔任輔導員時，天天為校內的學生「拆彈」，教導他們如何從欺凌中自保，他說自己不喜歡「說教」，反而更喜歡和學生「呃計傾」，他說，「無咩特別，我會埋佢身教佢做好人。」

曾是黑道大哥的劉冬青，經過一次牢獄之災後幡然醒悟。（梁鵬威攝）

劉冬青今年已經53歲，是中國基督教播道會的傳道人，他說話時喜歡大笑，被人稱讚時總表現謙虛，若不是他主動提起，沒有人會知道他過往曾有一段深陷泥潭的日子。他說，不介意提起過去的經歷，因為找到信仰之後已經「全新的人」，反而希望自己經歷可以讓在危險邊緣的人「有辦睇」，勿再重蹈覆轍。

因被欺凌墮入黑道 曾兩度入獄

劉冬青說中學時校外有許多壞學生，有一次路過被人問「望咩望」後，他不知如何應對，便被「打到一身」。他無助之餘更覺得被人欺凌「好丟架」，於是便開始「跟大佬」。他說最初只是為了尋求庇護，後來慢慢「整衰把口」、食煙等等，「其實並唔系鍾意，只覺得好威。」

從別人的「門生」，到成為「大佬」，劉冬青經常撩事鬥非，中三沒有讀完就已經四次被踢出校，成為街坊都知道的「黑學生」。為錢，他更開始沾染毒品，在屋邨販毒，也因此被捕還押，惟在律師幫助下僥倖逃脫。之後更變本加厲，不久再次因販毒被判入獄半年。他說當時黑道流行一句話，「終身監禁，分期執行」，他害怕這樣的人生，於是開始思考，「我成世人要點？唔通出獄後再入獄，咁樣一世？」

出獄後學做人 舊朋友上門：讓佢贏

慶幸當時有牧師向囚犯傳教，令劉冬青幡然醒悟、決定痛改前非。出獄後劉開始改變自己的生活方向，「開始學返工、學做人。」他說那是仍有一些過去的「舊朋友」找上門來，他能避則避，或者口上認輸，甚至被打兩拳也不還手，「讓佢贏啦，無所謂的。」

入學校做輔導員 日日幫學生拆彈

劉冬青前前後後做了不少工作，至2005年突然有機會去學校分享，他便欣然前去，結果效果出奇好，校方便聘請他擔任學生輔導員，協助班主任處理一些麻煩學生。

曾有做壞學生的經歷，劉冬青不僅比一般的教師更明白這些學生的心態，也有足夠的技巧幫學生解決各種各樣的問題，不少許多老師難以協助解決的問題，到了劉冬青這裡邊迎刃而解。

他形容自己每日的工作就是「拆彈」，曾有學生因為情感問題引發爭拗，大型毆鬥一觸即發。他先是和那名學生「呃計傾」，了解到事情的始末，其後便「從中作梗」——先是代當事人向下戰書的學生道歉，再勸當事人無需因為女仔要強出頭……一來一回，風波就此完結，「其實學生無咁複雜，但又真係唔識點樣避開衝突。大道理我講得少，一般都係埋佢身，叫佢做人。你要令學生感受到，你係真的關心佢。」

擔任教育大學宗教教育與心靈教育中心嘉賓

劉冬青後來離開了中學，在教會擔任傳道人，主要幫助一些更生人士。香港教育大學宗教教育與心靈教育中心也請他成為「香港生命教育—小學教師深造班」的嘉賓，向16位在職小學教師講述自己的經歷，以此觸碰教師的生命。他說自己不介意提起黑歷史，他認同聖經那句「舊事已過，都變成新的了」，只希望有些經歷類似的人能因他而「有辦睇」，不要墮入歧途。