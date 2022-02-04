大學拒復學　僱主憂有案底　蛻變計劃助逾百反修例案青年重投社會

2019年反修例運動爆發至今逾兩年多，當時有社會人士明言放棄一代年輕人。運動中被捕的大批年輕人，陸續刑滿出獄，但重投社會仍然心力交瘁。由香港著名經濟學者宋恩榮在2020年中成立的「蛻變計劃」，現時為68位候審青年及44名完成刑期的年輕人提供心理支援及重投社會的支援。宋恩榮說，社會態度較早期已有所轉變，但仍有大學拒讓學生復學，亦有涉案青年連過數輪面試仍不敵背景審查。



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蛻變計劃於2020年6月成立，任副主席的宋恩榮表示，計劃起初是為有案件在身的青年提供中立專業的輔導面對審訊，後來發現部分刑期短的年輕人已出獄，需要入學或找工作，故提供服務。他說，現正協助約68位的候審階段涉案青年，及44人參與生涯重塑，並為百多位親友提供服務。

過去曾有商界代表明言不會再聘請香港年輕人，宋指，近期社會態度有轉變，「早期話放棄一代年輕人，甚至大學生冇救、中學生都冇救，係兩代年輕人，但係最近呢啲論調比較少，但不等於企業對有案底青年人冇戒心，我諗係都可以理解，話未必好有偏見，但係怕社會壓力，唔知其他人點睇」，期望可以透過倡議解決有關問題，有成功例子，認為大部分接觸青年都有深刻反思，「好珍惜第二次嘅機會」。

就學方面，宋恩榮說，學生要回中學讀書較容易，但大學收生自主，「有間大學係比較困難，甚至有啲case係讀緊時入獄，然後唔畀返嚟復學」。他說，近來有社會人士呼籲協助，大學態度有變化，不過涉案學生仍要面對大學的紀律委員會，滿足大學要求，看學生是否有誠意復學，「好多時有附帶條件，可能係記過，或者要做啲服務」。

宋恩榮。（資料圖片/歐嘉樂攝）

計劃的生涯重塑項目總監麥曉暉說，近來有在讀大學前入獄的青年，完成刑期後有意讀大學，計劃其安排有8名學長提供意見，發現其音樂造詣高，鋼琴水平被教授評為演奏級，建議讀音樂系，另一學長亦助其提升英文水平，現獲3間外國知名大學取錄，申請簽證時獲退休裁判官為他寫推薦信，令他今個月可以順利到外地升學。

工作上僱主對有案底的年輕人有顧慮，計劃的生涯重塑項目總監麥曉暉指，年輕人曾參與社會運動，僱主會憂慮其標籤影響企業形象，故招聘上較保守不願取錄，指有個案本已通過數輪面試，但在背景審查一環被拒絕取錄，留意到專業界別及金融界特別多出現類似情況。如不幸要選擇轉行，麥表示，會為青年提供期望管理及心理支援，令其明白「行行都有得出頭，唔係剩係得一條路」。

麥指，該些年輕人面對審訊時，心理壓力已極大，直至出獄壓力一直不減，「會心力交瘁，對前景自然會有擔憂，有唔少會諗係唔係之後冇機會，社會唔接納佢哋，呢個情況係普遍」，故期望由候審開始陪伴他們，令他們及早為將來打算。