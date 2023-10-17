阿斯利康香港與無錫國聯成立創新中心　引進香港科研產業化項目

英國製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)香港與無錫市國聯發展集團上周五（13日）在「2023江蘇—香港經貿合作交流會」上簽署戰略合作框架協議，雙方將通過信息共享、項目資源整合等多種方式，共同打造無錫國聯——阿斯利康（香港）創新中心，引進香港高校科研機構及海外科研機構產業化項目，培養符合無錫「465現代產業群」的科技成果轉化項目，帶動促進無錫現代產業體系發展，實現錫港兩地共同發展的願景。



阿斯利康香港與無錫市國聯發展集團上周五（13日）簽署戰略合作框架協議，共同打造無錫國聯——阿斯利康（香港）創新中心。

阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊表示，阿斯利康將積極發揮其上下游產業鏈與合作夥伴生態圈資源，並依託自身技術平台和產業資源優勢助力創新成果孵化，他指無錫國聯——阿斯利康（香港）創新中心的成立，將進一步促進錫港兩地人才與科技交流，加快兩地生物醫藥產業集群的高質量發展，支持構建現代產業體系。

阿斯利康香港及澳門總經理吳珊表示，在生物醫藥領域，阿斯利康將扮演十分重要的角色，推出了許多創新、高效、具有突破性療法的藥品；創新中心不僅支持無錫發展，也將為香港及大灣區更多科創及醫療服務機構創造機遇及價值。

無錫市積極推動創新，計劃未來三年着力打造由4個地標產業、6個優勢產業和5個未來產業為核心的465現代產業群。根據465現代產業群，無錫將聚焦物聯網、集成電路、生物醫藥、軟件與信息技術服務等4個產業。無錫市日前公佈，到2025年，4個地標產業集群和6個優勢產業集群營收合計將達到2.6萬億元，5個未來產業營業收入將保持年均15%以上的增長。