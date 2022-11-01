阿斯利康新冠抗體藥物抵港　崔俊明建議劑量增可擴大適用範圍

醫管局採購的3,000劑阿斯利康新冠抗體藥物已抵港，適用於接種疫苗後抗體水平低的病人或人士使用。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（1日）在電台節目表示，該藥有效期為半年，適用於接受器官移植、患淋巴瘤或骨髓瘤等病人，認為增加供應能讓更多病人使用。他又指，BA.2.75.2變異病毒株未成為香港主流，為合適引入的時機，但需留意會否出現免疫逃逸。



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阿斯利康藥為預防用途 抗體有效期半年

崔俊明表示，該藥與疫苗效用相似，為人造單株抗體，抗體期限為半年，因此接種者每半年需接種一次。他解釋，該藥適用於接受器官移植、患淋巴瘤或骨髓瘤等病人，由於他們接受疫苗注射後，無法依靠自身的免疫系統製造抗體，因此只能依靠人造抗體預防病毒。

他透露，本港早前已有190人使用該藥物，劑量為150毫升，但有研究表明需要300毫升才有效用。因此3,000劑可增加供應，預計可擴大使用範圍的病人，包括正使用類固醇、一年內曾進行器官移植，或患上淋巴瘤或骨髓瘤而接受化療的病人。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

BA.2.75.2非香港主流 阿斯利康藥合適引入

崔俊明表示，該藥主要用途為預防，並非治療。對於有指BA.2.75.2能免疫逃逸該藥的抗體，他認為，相關變異株仍未在香港成為主流，認為現時為合適引入的時機，但需留意免疫逃逸的情況，避免藥物無效。

至於有專家正探討需否採購禮來藥廠的新冠抗體藥物。他表示，禮來藥廠的藥物為靜脈注射，相對下並不方便使用。本港現時採用新冠口服藥，暫時仍有效用，並無抗藥性，因此並無採購的迫切性。但他認同需預備不同藥物，以應對現有藥物出現抗藥性的情況。