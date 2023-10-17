西醫戴港盛被指濫發免針紙　女商人涉欺詐被控　押後至12.4再訊

女商人涉嫌在疫情期間與西醫戴港盛合謀，在政府實施「疫苗通行證」措施時，以「免針紙」欺詐醫務衞生局。戴涉曾濫逾3千張「免針紙」，去年已被控不誠實使用電腦罪。事隔逾一年，女商人被控串謀欺詐罪，今（17日）在九龍城法院提堂，她暫時毋須答辯，裁判官將案件押後至12月4日再訊，期間准以5,000元現金保釋。



女被告楊璦瞳（58歲），被控一項串謀欺詐罪，指她於2022年2月10日至9月20日間，與戴港盛一同串謀欺詐特區政府醫務衞生局的職員，即不誠實地及虛假地表示或核證：（i）醫健通（資助）系統中獲致「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的人士經已接受醫療評估；（ii）他/她有確切的醫學原因，對復必泰（輝瑞）和克爾來福（科興）有禁忌症；以及（iii）根據衛生署的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書簽發指引」而輸入醫健通系統的醫學理由，上述人士因健康原因不適合接種現時特區所提供的新冠疫苗。

西醫戴港盛去年被控不誠實取用電腦罪，並准以10萬元保釋候訊。(張浩維攝)

警方去年拘捕6名涉嫌濫發「免針紙」的私家醫生，其中兩人已被落案起訴，包括戴港盛，另有3名女子因疑替戴轉介簽發「免針紙」的生意被捕。戴被控3項不誠實取用電腦罪，其案件將於12月4日再訊，以待控方準備轉介區域法院的文件。

案件編號：KCCC2745/2023