西醫戴港盛涉濫發免針紙被控　疑涉3千病人賺1200萬　准10萬保釋

警方早前就濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，拘捕多名西醫。其中一名被捕西醫戴港盛，被控3項不誠實意圖而取用電腦罪，今（23日）被解往九龍城法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至12月16日再訊，期間讓警方調查，被告准以10萬元保釋。



被告戴港盛，76歲。他被控於2022年6月1日至9月20日間，在油麻地彌敦道335號高怡醫務中心8樓，不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即經由兩部電腦進入醫務衞生局醫健通系統。

被告准以10萬元保釋

被告今被帶上法庭時，不時望向公眾席。據悉，本案或涉及3000名病人，被告疑賺取1200萬元。

裁判官聽取陳詞時後，准被告以10萬元保釋，其他保釋條件包括不可離港，交出旅遊證件，和不可接觸控方證人。

案件編號：KCCC2360/2022

警方日前到油麻地一診所搜查並拘捕數人。(詳看下圖)