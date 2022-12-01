佐敦詩凝美容肉毒桿菌中毒案拘4人　包括濫發免針紙西醫戴港盛

撰文：楊婉婷
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早前三名女子在佐敦「詩凝美容」注射肉毒桿菌毒素後疑中毒，警方今午（1日）拘捕一男三女，分別涉嫌「未經註冊為醫生而執業」（俗稱「無牌行醫」）、「協助無牌行醫」、「串謀無牌行醫」。
消息指，被捕男子為西醫戴港盛（77歲），他早前曾因濫發免針紙被西九龍總區重案組被捕及落案起訴。其餘三名被捕女子分別為「詩凝美容」的姓張（43歲）及姓王（35歲）女董事，及一名姓周（40歲）女商人。

▼佐敦「詩凝美容」被捕人士▼

▼警方檢走證物▼

翻查資料，警方早前就濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書拘捕多名西醫。其中一名被捕西醫戴港盛，被控3項不誠實意圖而取用電腦罪。他被控於2022年6月1日至9月20日間，在油麻地彌敦道335號高怡醫務中心8樓，不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即經由兩部電腦進入醫務衞生局醫健通系統。

戴港盛於9月23日被押解往九龍城法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至12月16日再訊，期間讓警方調查，被告准以10萬元保釋。其他保釋條件包括不可離港，交出旅遊證件，和不可接觸控方證人。

西醫戴港盛現准以10萬元保釋外出。（張浩維攝）

警方日前到油麻地一診所搜查並拘捕數人。(詳看下圖)

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