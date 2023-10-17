康文署新租場系統推近4個月　累計21萬登記　僅四成舊活躍戶轉用

康文署今年7月3日推出新租場系統Smart Play（康體通）將於11月9日上午7時啓用，由推出至今逾4個月，署方今日（17日）表示共有21萬人用戶登記，當中舊系統活躍用戶有10萬，即僅約四成舊活躍用戶轉用，形容情況不理想，未來會加強推廣新系統，如贈送智能手機等，目標吸引8成或以上舊活躍用戶使用。



另外，署方表示，今年內硬地足球場的用場預定繼續維持以人手處理的機制。明年1月1日起，新系統將涵蓋硬地足球場及草地足球場的用場預定及進行抽籤。



康文署今年7月3日推出新租場系統Smart Play（康體通）將於11月9日上午7時啓用，由推出至今逾4個月，署方今日（17日）表示共有21萬人用戶登記。（資料圖片）

目標八成舊活躍戶轉用新系統 出招吸客如贈智能手機

康文署今年7月3日推出全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY「康體通」，將於11月9日上午7時啓用，取代現有Leisure Link系統。由推出至今近4個月，署方今日（17日）表示共有21萬人用戶登記，其中10萬人為舊系統活躍用戶，即在過去三年內曾預定場地的用戶，惟僅佔整體活躍用戶約4成。

康文署總康樂事務經理（智能預定應用）駱美美表示，舊系統活躍用戶有約25萬人，但登記成為新系統的人數不夠一半，並不理想，期望可增加至8成或以上

她透露，為加強推廣新系統，將會推出精美禮品贈送活動，例如智能手機，詳情稍後公布。

康文署。（資料圖片／政府網頁圖片）

明年1月1日涵蓋預訂硬地及草地足球場 每日每日限三籤

有關硬地足球場抽籤安排，駱美美表示，舊系統並不涵蓋硬地足球場的用場預定，今年內硬地足球場的用場預定繼續維持以人手處理的機制。明年1月1日起，新系統將涵蓋硬地足球場及草地足球場的用場預定做抽籤，如在2024年1月1日預定用場，抽籤將於今年12月13日進行，每人每日限定三個籤。另外，她提醒用戶如抽籤後成功預訂某時段的足球場，便無法再參與其他足球場的抽籤，避免時間衝突及浪費資源。

為遏止炒場風氣，駱美美表示，不論抽籤或先到先得方式預訂，租用人及另外4名用場人士須填寫新系統用戶編號 ，不論團體或個人在進場時須出示身分證及簽署不會轉讓用場許可的聲明。

康文署康樂事務經理（陸上康樂場地）黃向虹則表示，如成功預訂某時段使用某場地後，新系統會顯示已有租場紀錄而無法預訂其他場地，減低炒場風險。她亦指，如收到投訴個案，會進行抽查，檢視是否預訂人在場使用，加強打擊炒場。