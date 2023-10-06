粉嶺高球場｜哥球會長：球會人員助清理水浸　康文署：並無提出過

政府9月收回粉嶺高爾夫球場「舊場」32公頃用地，規劃署早前向城規會提交文件，建議將部份用地暫時修訂為「未決定用途」。城規會今日（6日）舉行最後一場公聽會，香港哥爾夫球會會長郭永亮指，將去信政府，期望討論將舊場變成歷史生態公園，並同時容許在場內繼續打哥爾夫球的方案。



就9月世紀暴雨下，舊場7號洞出現水浸，康文署否認有要求哥球會協助清理，在誰人清理的問題上出現兩種說法。郭永亮則表示，當晚哥球會職員是在康文署職員在場的情況下處理，「我們的同事有處理，這是事實。」



康文署回覆重申，無要求球會幫忙清理7號球洞積水，署方場地員工是於9月12日擬清理該處積水時，發現球會已自行清理該處的積水。



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哥球會會長促定為歷史生態公園 容許可打高球

香港哥爾夫球會會長郭永亮在公聽會上稱，相信讓舊場維持現狀，是唯一最符合香港整體利益的安排，並質疑除舉辦國際賽事，不容許在場內打哥爾夫球是否理想安排。他將去信政府，期望討論將舊場變成歷史生態公園，並同時容許在場內繼續打哥爾夫球的方案。

他在會後見記者，有記者問到FII PRIORITY 亞洲峰會將去信政府辦高球日，會否要借用舊場，他回應指細節暫時未知，只知主辦方會去信政府，希望在辦論壇的同時，有其他活動供與會者參加，高球是其中一項，相關詳情要留待主辦方與政府商討，但哥球會將盡量配合。

至於明年3月有望在港的LIV職業高爾夫巡迴賽，康文署指未收到哥球會提交正式申請，郭永亮指因比賽屬全球賽事，待主辦方正式公布時間表，便會向康文署提出租借場地。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，就舊場7號洞水浸的問題，當晚哥球會職員是在康文署職員在場的情況下處理，「我們的同事有處理，這是事實。」（資料圖片）

會長郭永亮：在康文署職員在場處理7號洞水浸

提到9月的世紀暴雨，舊場7號洞出現水浸，要由哥球會人員協助清理，惟康文署早前則否認有要求哥球會協助。郭永亮表示，就舊場7號洞水浸的問題，當晚哥球會人員是在康文署職員在場的情況下處理，「我們的同事有處理，這是事實。」

他又指知道颱風小犬逼近，作為球會，也會全力配合康文署，屆時如有需要，球會也前往協助，確保場地不受影響。

康文署：人員原擬清理積水 發現球會已自行處理

康文署回覆指，9月初極端天氣下公園（即舊場）部份範圍積水，場地員工其後已執行清理工作，過程順利，並於9月9日重開公園，及清理公園未開放園區內的積水。

署方續指，球會因其部份球洞嚴重積水，而借用公園進行另一場高爾夫球比賽，由9月11日起開始借用。當時7號球洞附近的水浸情況未完全清理，康文署場地員工擬於9月12日清理該處積水時，發現球會已自行清理該處的積水，以方便於9月13日進行額外賽事，期間署方並無要求球會幫忙清理7號球洞積水。