電動車｜環境局：充電服務今年起逐步市場化　兩停車場正籌備招標

電動車越趨普及，目前本港新登記的私家車之中，逾六成均為電動私家車，環境及生態局表示，為加快充電服務市場化步伐，政府會提前於2023年年底開始逐步將政府停車場下的充電服務市場化。政府指，葵芳及堅尼地城停車場設置電動車充電器自助繳費機的測試已完成，現正籌備招標委聘營運商接手，並正預備為兩幅加油站用地轉型為電動車快速充電站的招標。



政府通過調整油站土地契約（地契）條款，以促進香港轉型使用電動和新能源汽車。（資料圖片）

環境及生態局回覆議員書面質詢表示，政府已完成在葵芳及堅尼地城停車場設置電動車充電器自助繳費機及相關測試，現正籌備招標委聘營運商逐步接手營運在政府停車場的公共電動車充電設施，並徵收充電費，收費水平會由營運商參考同區充電服務的收費，經政府批准後方可落實。

此外，截至今年6月底，政府及私營機構合共提供逾6,100個公共電動車充電器，當局表示，正在為兩幅加油站用地轉型為電動車快速充電站的招標進行預備工作。去年政府為提供電動車免費充電而付出的電費金額為890萬元，今年首8個月則錄1,400萬。

截至2023年6月底，政府及私營機構合共提供逾6,100個公共電動車充電器。（資料圖片）

電動車首次登記稅寬減安排「一換一」計劃推出逾5年，當局指，截至今年10月10日，透過「一換一」計劃購置電動私家車在首次登記後一個月內曾進行車輛過戶的車輛數目為30,752輛，電動私家車車主透過計劃所獲得的稅務寬減總金額至今約為140億元，單是2022年已佔近53億元，2023年首8月則錄48.5億元。

立法會議員黃俊碩質疑，由於稅務寬減金額龐大，有不少人購買符合條件的舊私家車，即配備內燃引擎的私家車或電動私家車的配額以獲得該計劃的稅務優惠。政府表示，有一直留意電動私家車在二手市場的買賣，並注意有新購電動車在登記後不久便更改其登記車主，當局會檢視情況並按需要作出調整。